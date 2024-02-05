Новое видео посвящено непростой и долгой разработке Skull and Bones

IGN опубликовал интересный документальный фильм, посвященный Skull and Bones и предыстории разработки игры Ubisoft, которая, как мы знаем, была особенно долгой и, несомненно, трудной. Анонсированный еще в 2017 году, Skull and Bones родилась как спин-офф Assassin's Creed Black Flag, взяв за основу механику морских сражений и добавив в эту систему контент про пиратов.
Несомненно интересные предложения, но которые разработчикам почему-то не удалось заставить работать должным образом. По этой причине выход игры несколько раз откладывался, а версии для PS4 и Xbox One были отменены.
Поэтому команда разработчиков Skull and Bones потратила все необходимое время, чтобы придать смысл этому опыту, пытаясь обогатить его интересным контентом и уделяя особое внимание техническим аспектам.
Свидетельства авторов, присутствующие в документальном фильме, описывают долгий и трудный путь, который студия проделала за эти годы в попытках снова найти правильный путь, и теперь мы близки к месту назначения: Skull and Bones дебютирует на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 16 февраля.