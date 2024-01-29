Новый документальный фильм расскажет о бурной истории создания Skull and Bones

Skull and Bones станет звездой документального фильма, снятого IGN и посвященного бурной истории создания этой игры от Ubisoft, который будет доступен с 4 февраля: всего за несколько дней до официального дебюта игры на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Изначально анонсированная в 2017 году, Skull and Bones начиналась как спин-офф Assassin's Creed: проект, пытающийся построить весь опыт вокруг мореплавания и сражений между пиратами в открытом море, обогатив этот сеттинг новыми элементами.
Однако разработка велась довольно беспокойно, сроки выхода объявлялись и переносились буквально на годы, пока в феврале этого года Skull and Bones наконец не дебютирует.
Документальный фильм, анонсированный IGN, прольет свет на то, что происходило за кулисами этого неоднозначного проекта, как он сильно изменился за эти годы и каков его нынешний подтекст.
В видеоролик войдут интервью с разработчиками, интересные закулисные кадры, откровения о причинах переноса сроков и генезис пиратского боевика, неизбежно вызывающего споры.
Во-первых как всех чумазых тогда отловили если они великими мореплавателями были (при этом не умея плавать) и во-вторых когда они успевали на плантациях то работать с таким хобби, грабить, насиловать и убивать, да и зачем вообще тогда работали.
Нам насрать что и как делали разрабы во время разработки игры. Плевать что у них были за проблемы и болячки, какое у них было давление.
Дайте нам хорошую игру. Если игра не будет хорошей - значит разработчики лузеры, и их надо держать подальше от индустрии, пока они не изучат матчасть или пусть найдут себе другую работу.
А вот если бы сделали док/фильм о Кодзиме Гении то я бы его с удовольствием посмотрел
Да ее (игру) столько делают и столько раз переносили, что можно не фильм снимать, а сериал сезона на 4.
я понимаю, когда снимают фильм про историю создания культовой игры, с большой армией поклонников, которые будут рады возможности узнать что-то новое про процесс ее создания. Но в данном случае, когда речь идет об еще не вышедшей и никому не известной игре, это выглядит нелепо, если не сказать нагло. Я понимаю, что продукт надо рекламировать, но хвалите тогда продукт, а не его создателя. Такое ощущение, что этим фильмов зрителям предлагают купить игру хотя бы из жалости к ее сложной судьбе и долгой разработке. Да так оно и есть.
У этого фильма стабильно будет один зритель, это престарелая бабуля Ива Гиймо, хотя нет, она давно померла...
мы всираемо, по этому снимаем кино как мы всираемо