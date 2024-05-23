Новый сюжетный трейлер Skull and Bones посвятили главным врагам второго сезона

Ubisoft показала сюжетный трейлер второго сезона своего пиратского экшена Skull & Bones, старт которого ожидается 28 мая. В ролике мы ближе познакомимся с новой угрозой для Индийского океана — Близнецами Хубак.
После окончания первого сезона и поражения Филиппа Ла Песте в прошлом, Близнецы Хубак и компания "Рояль" выходят на первый план. Цены на товары будут колебаться, опасности примут другие формы, и вы никогда не знаете, кому можно доверять.
Ubisoft назвала Skull and Bones Season 2 "Chorus of Havoc", что идеально подходит к теме близнецов Хубака. Их уничтожение станет вашей главной целью в новом сезоне. Некоторые подробности о втором сезоне