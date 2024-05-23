ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.6 463 оценки

Новый сюжетный трейлер Skull and Bones посвятили главным врагам второго сезона

butcher69
Новости

Ubisoft показала сюжетный трейлер второго сезона своего пиратского экшена Skull & Bones, старт которого ожидается 28 мая. В ролике мы ближе познакомимся с новой угрозой для Индийского океана — Близнецами Хубак.

После окончания первого сезона и поражения Филиппа Ла Песте в прошлом, Близнецы Хубак и компания "Рояль" выходят на первый план. Цены на товары будут колебаться, опасности примут другие формы, и вы никогда не знаете, кому можно доверять.

Ubisoft назвала Skull and Bones Season 2 "Chorus of Havoc", что идеально подходит к теме близнецов Хубака. Их уничтожение станет вашей главной целью в новом сезоне. Некоторые подробности о втором сезоне

мы узнали на прошлой неделе.

-5
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий