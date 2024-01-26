Открытое бета-тестирование многострадальной Skull and Bones назначено на начало февраля

После долгих лет задержек, перезагрузок и всевозможных закулисных проблем до выхода Skull and Bones осталось меньше месяца, и перед ее скорым релизом Ubisoft собирается дать возможность всем желающим испытать проект, прежде чем решить, хотите ли вы полностью погрузиться в игру.

Для Skull and Bones была объявлена открытая бета-версия. С 7 февраля до 11 февраля игроки на всех платформах смогут познакомиться с предстоящей многопользовательской пиратской игрой, а предварительная загрузка станет доступна 6 февраля.

В игру будет включено Африканское побережье, стартовый регион игры, а также Красный остров, где вы найдете пиратское логово Сент-Анн - центр, где игроки смогут общаться с другими игроками, создавать оружие, корабли и снаряжение, хранить добычу, ремонтировать корабли, продавать предметы и многое другое.

В декабре в закрытую бету Skull and Bones были включены Берег Африки и Красный остров, но в предстоящей открытой бете игроки также смогут исследовать Открытое море и перейти в новый регион — Ост-Индию, где находится пиратское логово Пенджарах.

Кроме того, несмотря на то, что ограничение по уровню в открытой бете не позволит вам продвинуться дальше ранга бригантины (уровень 6, ранг 1), игроки смогут продолжать исследовать и играть. Среди прочего контента в бета-версии будут побочные контракты, повторяющиеся контракты, контракты за вознаграждение и мировые события.

Открытая бета-версия также позволит игрокам разблокировать различные эксклюзивные награды и будет включать в себя кросс-игру и кросс-прогрессию. Все успехи, достигнутые в бета-версии, будут перенесены в полную версию игры, если вы решите в нее поиграть.

Недавно Ubisoft также раскрыла подробности после запуска Skull and Bones, рассказав о своих планах на первый год игры: четыре сезона, которые принесут новые мировые события, легендарные пиратские лорды, с которыми предстоит сразиться, и многое другое. Кроме того, появились новые подробности о том, чего стоит ожидать от эндгейма Skull and Bones.

Skull and Bones выходит 16 февраля для PS5, Xbox Series X/S и PC.