Пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft вошел в каталог Xbox Game Pass Ultimate

Подписчики сервисов Xbox Game Pass Ultimate и Ubisoft+ получили доступ к пиратскому боевику Skull and Bones без дополнительной платы. Это позволяет широкой аудитории опробовать проект, который глава Ubisoft Ив Гиймо ранее позиционировал как первую игру «AAAA-класса», без необходимости покупать полную версию.
Релиз Skull and Bones состоялся в феврале 2024 года после почти десятилетнего производственного цикла, однако игра не смогла по-настоящему впечатлить ни критиков, ни игроков. Тем не менее издательство не отказалось от проекта и продолжило его пострелизную поддержку.
На данный момент в игре активен второй сезон третьего года поддержки, получивший название «Багровые воды» (Crimson Waters). В рамках обновления разработчики добавили четвертый крупный корабль (традиционную восточноазиатскую джонку), враждебный флот «Бездна» (Abyssal), систему модификаций Adept-Mods, сезонные перки и временные внутриигровые события.
Елки-Палки, оно живое еще?! Игра не окупилась и решили втюхать по-тихому, чтобы пользователей побольше добавить...идиоты. Контора разноцветных существ со своими тараканами.
ждём блэк флаг
ну вот! есть же хорошие новости!