Пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft вошел в каталог Xbox Game Pass Ultimate

Подписчики сервисов Xbox Game Pass Ultimate и Ubisoft+ получили доступ к пиратскому боевику Skull and Bones без дополнительной платы. Это позволяет широкой аудитории опробовать проект, который глава Ubisoft Ив Гиймо ранее позиционировал как первую игру «AAAA-класса», без необходимости покупать полную версию.

Релиз Skull and Bones состоялся в феврале 2024 года после почти десятилетнего производственного цикла, однако игра не смогла по-настоящему впечатлить ни критиков, ни игроков. Тем не менее издательство не отказалось от проекта и продолжило его пострелизную поддержку.

На данный момент в игре активен второй сезон третьего года поддержки, получивший название «Багровые воды» (Crimson Waters). В рамках обновления разработчики добавили четвертый крупный корабль (традиционную восточноазиатскую джонку), враждебный флот «Бездна» (Abyssal), систему модификаций Adept-Mods, сезонные перки и временные внутриигровые события.