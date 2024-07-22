Пиратский экшен Skull and Bones выйдет в Steam в конце августа

Компания Ubisoft создала страницу пиратского экшена Skull and Bones в цифровом сервисе Steam.

Игра выйдет уже 22 августа. Предварительные заказы начнутся позже. Разработчики выпустят тайтл вместе со всеми доступными обновлениями. Стоимость проекта составит 70 долларов.

Напомним, в Skull and Bones геймеры смогли увидеть реальные корабельные фракции, существовавшие в районе Индийского океана в 1700-е годы. Среди геймплейных механик также доступны торговля на специальных аванпостах и исследование Индийского океана. Во время прохождения игроки могут столкнуться с пиратами, морскими чудищами и штормами.

У проекта есть частичная русскоязычная локализация (интерфейс + субтитры). Изначально игра вышла 16 февраля 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Пользователи негативно отозвались о качестве проекта и сравнили его с Assassin's Creed IV: Black Flag.