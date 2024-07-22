Пиратский экшен Skull and Bones выйдет в Steam в конце августа

Компания Ubisoft создала страницу пиратского экшена Skull and Bones в цифровом сервисе Steam.
Игра выйдет уже 22 августа. Предварительные заказы начнутся позже. Разработчики выпустят тайтл вместе со всеми доступными обновлениями. Стоимость проекта составит 70 долларов.
Напомним, в Skull and Bones геймеры смогли увидеть реальные корабельные фракции, существовавшие в районе Индийского океана в 1700-е годы. Среди геймплейных механик также доступны торговля на специальных аванпостах и исследование Индийского океана. Во время прохождения игроки могут столкнуться с пиратами, морскими чудищами и штормами.
У проекта есть частичная русскоязычная локализация (интерфейс + субтитры). Изначально игра вышла 16 февраля 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Пользователи негативно отозвались о качестве проекта и сравнили его с Assassin's Creed IV: Black Flag.
Данный мусор никто покупать не будет, игра померла не успев выйти.
Ещё как купят. Как будто в Стиме и без этого мусора мало, в который, однако ж, играет куча народу. То же самое можно сказать и про новую часть AC, например, и SW Outlaws, которые уже только мёртвый не пнул.
Я брал подписку на месяц за 7 баксов, поиграл 4 вечера и удалил, игра норм, но не на долго, за 20 часов открыл все корабли и наигрался
Настолько плохо что даже в РФ доступно?)
Это вряд ли спасёт этот ужас..
Зачем там нужна эта помойка?
На пару лет, затем выключат сервера, заберут игру
Круто, конечно. Но зачем?
И поставит антирекорд по пиковому онлайну )
Нет, спасасибо не надо.
Ее еще не закрыли??