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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 477 оценок

Пиратский экшен Skull and Bones выйдет в Steam в конце августа

Simple Jack
Новости

Компания Ubisoft создала страницу пиратского экшена Skull and Bones в цифровом сервисе Steam.

Игра выйдет уже 22 августа. Предварительные заказы начнутся позже. Разработчики выпустят тайтл вместе со всеми доступными обновлениями. Стоимость проекта составит 70 долларов.

Напомним, в Skull and Bones геймеры смогли увидеть реальные корабельные фракции, существовавшие в районе Индийского океана в 1700-е годы. Среди геймплейных механик также доступны торговля на специальных аванпостах и исследование Индийского океана. Во время прохождения игроки могут столкнуться с пиратами, морскими чудищами и штормами.

У проекта есть частичная русскоязычная локализация (интерфейс + субтитры). Изначально игра вышла 16 февраля 2024 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Пользователи негативно отозвались о качестве проекта и сравнили его с Assassin's Creed IV: Black Flag.

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-16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
kotasha

Данный мусор никто покупать не будет, игра померла не успев выйти.

5
Котян Сутоевич

Ещё как купят. Как будто в Стиме и без этого мусора мало, в который, однако ж, играет куча народу. То же самое можно сказать и про новую часть AC, например, и SW Outlaws, которые уже только мёртвый не пнул.

-1
Лидер_Мур

Я брал подписку на месяц за 7 баксов, поиграл 4 вечера и удалил, игра норм, но не на долго, за 20 часов открыл все корабли и наигрался

-2
Керж93

Настолько плохо что даже в РФ доступно?)

4
Mazaxati

Это вряд ли спасёт этот ужас..

2
nikvik jm

Зачем там нужна эта помойка?

2
Abarmot90

На пару лет, затем выключат сервера, заберут игру

1
Кроллег

Круто, конечно. Но зачем?

0
Eios

И поставит антирекорд по пиковому онлайну )

0
Александр Дантес

Нет, спасасибо не надо.

0
Eclair_93

Ее еще не закрыли??

0