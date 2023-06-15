Skull and Bones 2023 г.
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По словам Тома Хендерсона, новое бета-тестирование Skull and Bones пройдёт только на ПК

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monk70
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Согласно сообщениям из различных источников, бета-версия Skull and Bones, похоже, претерпела изменения за последне время: консольные версии участвовать не будут, тест пройдёт только на ПК.

Как сообщает известный инсайдер Том Хендерсон, различные участники официального канала Discord, посвященного бета-версии Skull and Bones, сообщили, что пробная версия была ограничена только версией для ПК.

Никакой информации об этом изменении планов предоставлено не было, но что-то должно было измениться, учитывая, что изначально период закрытого бета-тестирования вроде бы включал все запланированные платформы. Похоже, что разработчик в Discord сообщил, что проблема все еще будет «решена», но это может «займет несколько дней, так как сейчас все заняты Ubisoft Forward».

Основываясь на предыдущих сообщениях, бета-версия Skull and Bones запланирована на период с 25 по 28 августа 2023 года. У игры был, мягко говоря, ухабистый путь: разработка, похоже, даже началась в 2013 году как побочное расширение Assassin's Creed IV: Black Flag, хотя официальный анонс игры был сделан в 2018 году, но с тех пор было много переносов.

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