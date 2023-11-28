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Skull and Bones 2024 г.
6.9 250 оценок

По слухам, Skull and Bones выйдет 16 февраля 2024 года

butcher69
Новости

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Skull and Bones наконец-то получила дату выхода - 16 февраля 2024 года

Эта информация последовала за официальным заявлением Ubisoft в октябре о том, что релиз игры назначен на 4 квартал 23-24 финансового года. На прошлой неделе Дэррил Лонг, который переезжает в Торонто на должность управляющего директора, подтвердил, что игра будет выпущена до конца финансового года.

В настоящее время в Ubisoft Store уже открыт прием предварительных заказов на игру по цене 49,99 фунтов стерлингов, но, по информации инсайдера, Ubisoft также планирует выпустить премиум-версию игры. Хотя по содержание премиум-версии, известно, что игроки смогут поиграть в игру 13 февраля 2023 года, получив три дня раннего доступа.

О том, когда будет объявлена новая дата выхода игры, пока неизвестно, но, судя по характеру полученной информации, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару недель, возможно, на церемонии The Game Awards.

Skull and Bones станет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 16 февраля 2023 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
samosan

О игре даже тестеры плохо отзывались,но они всё равно пускают премиум ранний доступ,ничему пример калл оф дути и старфилда не научил.

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DarkScorpius

"По слухам, Skull and Bones выйдет" - уже почти сенсация)

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