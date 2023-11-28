По слухам, Skull and Bones выйдет 16 февраля 2024 года

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Skull and Bones наконец-то получила дату выхода - 16 февраля 2024 года

Эта информация последовала за официальным заявлением Ubisoft в октябре о том, что релиз игры назначен на 4 квартал 23-24 финансового года. На прошлой неделе Дэррил Лонг, который переезжает в Торонто на должность управляющего директора, подтвердил, что игра будет выпущена до конца финансового года.

В настоящее время в Ubisoft Store уже открыт прием предварительных заказов на игру по цене 49,99 фунтов стерлингов, но, по информации инсайдера, Ubisoft также планирует выпустить премиум-версию игры. Хотя по содержание премиум-версии, известно, что игроки смогут поиграть в игру 13 февраля 2023 года, получив три дня раннего доступа.

О том, когда будет объявлена новая дата выхода игры, пока неизвестно, но, судя по характеру полученной информации, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару недель, возможно, на церемонии The Game Awards.

Skull and Bones станет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 16 февраля 2023 года.