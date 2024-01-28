Разработчик Skull and Bones верит, что у игры будут "ноги и долголетие"

Само существование игр по модели живого сервиса, сопровождается скептицизмом. А если речь идет о Skull and Bones, то можно не сомневаться, что скептицизм будет еще более сильным. У игры и без того было достаточно проблем с запуском: от проблем с разработкой и перезагрузкой до задержек и т.д. Так насколько хорошо Ubisoft сможет поддерживать игру и гарантировать, что она сможет сохранить ту базу игроков, которая необходима любой игре с живым сервисом, чтобы продолжать оправдывать свое существование.
Что ж, ее разработчики уверены, что у них получилась правильная формула. В беседе с Well-Played старший продюсер Невен Дравински сказал, что команда разработчиков Skull and Bones "удвоила усилия, чтобы сделать эту игру великой", и уверена, что у игры будут "ноги и долголетие".
"Мы удвоили количество вещей, которые делают эту игру великой, и сосредоточились на положительных моментах, таких как сеттинг, морские бои, приверженность кооперативу, глубокое богатое предание в сочетании с экономикой и прогрессией. Мы чувствуем, что у нас есть все необходимые ингредиенты для создания веселого, увлекательного контента, к которому люди всегда будут возвращаться.
Мы верим в создание аддитивного опыта, в котором мы, так сказать, постоянно добавляем что-то новое, совершенствуя его вместе с сообществом. Это то, что, по нашему мнению, имеет ноги и долговечность.
Далее он подчеркнул ценность обратной связи с игроками, объяснив, что благодаря отношениям, которые команда разработчиков Skull and Bones уже выстроила с игроками через инсайдерские программы, бета-версии и многое другое, она имеет больше возможностей адаптировать игру к тому, что хочет сообщество.
Мы инвестировали в инсайдерские программы, мы инвестировали в пользовательские тесты, предыдущие беты, но все это - ценные данные, которые помогут нам создать нечто, к чему люди захотят вернуться.
Открытый бета тест Skull and Bones состоится на всех платформах с 7 по 11 февраля. Игра выйдет 16 февраля на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
если там не будет одиночного сюжета, а сплошь ради мультиплеера - то для меня это минус. я до сих пож жалею что Armada of the Dammed отменили
Ужасно жду релиза. Чую ржачного контента с её обсёрами будет много. Хоть бы юбисофт не молчала и продолжала доказывать всем что это великая игра.
ноги БЕЗНОГNМ