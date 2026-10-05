Разработчики Skull and Bones представили новый эпический облик для судов Valhalla's Call

Ubisoft объявила о выпуске нового премиального косметического набора Valhalla’s Call для сетевого пиратского экшена Skull and Bones. Скин получил официальный подзаголовок Crimson Waters («Багровые воды»). Комплект выполнен в выразительной северной стилистике, предлагая пользователям радикально изменить внешний вид своего судна и придать ему эстетику скандинавского военного корабля.

Релиз тематического облика приурочен к запуску второго сезона третьего года контентной поддержки игры (Y3S2). Разработчики позиционируют новинку как один из ключевых элементов кастомизации в текущем сезоне, призванный мотивировать игроков к дальнейшему освоению высокоуровневого морского контента и участию в сетевых активностях.

Эпический набор Valhalla’s Call уже доступен для приобретения во внутриигровом магазине на всех целевых платформах проекта. Оценить визуальные особенности и детализацию скандинавской брони для корабля можно в официальном геймплейном трейлере, который издатель представил к релизу косметического комплекта.