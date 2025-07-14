Разработчики Skull and Bones сообщили, что скоро в появится новый корабль с мощными пушками

Убедитесь, что вы готовы к появлению первого официального «крупного» корабля в игре Skull and Bones. Разработчики из Ubisoft представили предварительный просмотр этого внушительного судна, которое обещает стать игроком на поле боя. Фрегат, представленный в превью второго сезона второго года, позиционируется как мощный танковый корабль, но, как и все в жизни, он имеет свои сильные и слабые стороны.

Фрегат оснащен мощным вооружением, что дает ему несколько уникальных преимуществ на поле боя. Одним из наиболее заметных преимуществ является возможность установки двух вспомогательных орудий на зеркальных орудийных станциях с каждой стороны корабля. Однако стоит отметить, что одновременно можно стрелять только из одного орудия. Всего на каждой стороне фрегата имеется 13 орудийных слотов, а общее количество орудий на корабле составляет 34.

Фрегат имеет способность получать Grit, когда получает урон, что увеличивает его собственную броню и уменьшает получаемый союзниками урон с каждым попаданием по себе. При достаточном количестве Grit фрегат получает Resolve, что дает ему дополнительные усиления и генерацию угрозы. Это делает его грозным противником в бою.

Однако фрегат не идеален. Он получает на 30% больше урона, когда его слабые места поражаются врагами, а его размеры делают маневренность весьма посредственной. Кроме того, у него есть гигантская мертвая зона в задней части, что в сочетании со слабыми местами требует от капитанов уделять приоритетное внимание позиционированию и тактике.

Чертежи фрегата будут доступны через Season Pass, но, как и в случае с прошлыми кораблями, после окончания сезона они, вероятно, появятся на черном рынке. Это означает, что игроки, которые не приобрели Season Pass, всё равно смогут получить доступ к этому мощному кораблю, но немного позже.

В итоге, фрегат в Skull and Bones обещает стать мощным и интересным дополнением к игре. Его уникальные способности и вооружение делают его грозным противником, но его слабые места и размеры требуют от игроков умения и тактики. Ждите его появления и приготовьтесь к новым вызовам и возможностям в игре уже скоро.