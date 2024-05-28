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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.6 468 оценок

Разработчики Skull and Bones выпустили второй сезон игры под названием Chorus of Havoc

Lunersun
Новости

Компания Ubisoft порадовала поклонников своего пиратского экшена Skull and Bones релизом второго сезона под названием "Chorus of Havoc". Игрокам предстоит столкнуться с новой опасностью в лице Близнецов Хубак — безжалостных охотников на пиратов, посланных могущественной Королевской компанией для установления контроля над просторами Индийского океана. Эти жестокие антагонисты жаждут заполучить богатства региона и готовы пойти на всё ради достижения своих целей.

Помимо новых врагов, второй сезон привносит в игру ряд долгожданных геймплейных возможностей. Например, в игре была улучшена система модернизации судов, а также было переработано управление флотом.

Разработчики расширили PvE-составляющую Skull and Bones, добавив новый режим обороны, где игрокам предстоит защищать свои владения от нападений враждебных сил. Для любителей одиночного прохождения приготовлены свежие испытания и задания, раскрывающие новые грани пиратской жизни в открытом мире игры.

Помимо постоянных нововведений, второй сезон порадует игроков и ограниченными по времени событиями, предлагающими уникальные награды и опыт. Эти активности призваны поддерживать интерес сообщества и стимулировать игроков регулярно возвращаться в Skull and Bones.

Также не забывайте, что для тех, кто ещё не успел опробовать игру, Ubisoft приготовила приятный сюрприз. С 30 мая по 6 июня в Skull and Bones пройдёт неделя бесплатного доступа, позволяющая всем желающим погрузиться в пиратские приключения без каких-либо финансовых вложений. Более того, весь прогресс, достигнутый в ходе акции, сохранится при дальнейшей покупке полной версии игры.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
WishMe1uck

Всем нас рать

1
Ой извините

Ну и корабли у них там. Без слез не взглянешь. Цирк на выезде.

1
ArtyomK_Games

У этого недоразумения есть поклонники?

0
Пользователь ВКонтакте

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