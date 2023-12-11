Skull and Bones от Ubisoft получила еще одну дату выхода - 16 февраля 2024 года, после многочисленных задержек. Время покажет, случится ли еще одна задержка, а пока новая закрытая бета начнется 15 декабря и закончится 18 декабря для Xbox Series X/S, PS5 и ПК(Время игры ограничено 6 часами, и вы можете использовать выделенное время в любое время с 15 декабря 2023 года (3 часа ночи по центральноевропейскому времени) по 18 декабря 2023 года (9 утра по центральноевропейскому времени).
Вы получите всего шесть часов игрового времени, которые можно использовать в течение всего периода ЗБТ. Оно учитывается только во время игровой сессии, так что не простаивайте в игровом мире подолгу. Участники должны получить приглашения на свой зарегистрированный Ubisoft Connect ID и могут пригласить до двух друзей.
Что касается контента, то бета включает в себя Сент-Анн, пиратское логово на Красном острове, где можно заняться ремеслом, получить доступ к складу, продать товары, починить свой корабль и познакомиться с другими игроками. Вы сможете исследовать побережье Африки, Красные острова и многое другое, встречаясь с представителями различных фракций. В игре также есть контракты "Золотого пути", но доступны и другие вещи, такие как побочные контракты, контракты "охотников за головами" и мировые события.
Проведя шесть часов в закрытой бета-версии, вы получите фейерверк "Череп и кости". Кроме того, вы получите эмоцию Spoken For, если создадите и отправитесь в плавание на корабле Bedar. Завершение мирового события открывает набор первопроходца. Он включает в себя цвет паруса, цвет корпуса, узор паруса, эмблему корабля и корабельную табличку.
С 14 по 18 декабря пройдет закрытый бета-тест Skull and Bones
Skull and Bones от Ubisoft получила еще одну дату выхода - 16 февраля 2024 года, после многочисленных задержек. Время покажет, случится ли еще одна задержка, а пока новая закрытая бета начнется 15 декабря и закончится 18 декабря для Xbox Series X/S, PS5 и ПК(Время игры ограничено 6 часами, и вы можете использовать выделенное время в любое время с 15 декабря 2023 года (3 часа ночи по центральноевропейскому времени) по 18 декабря 2023 года (9 утра по центральноевропейскому времени).
Когда рубился в Assassin’s Creed IV: Black Flag мне очень зашла пиратская тематика, правда это было в 2013г. сейчас уже не знаю, найдет ли она отклик от тех давно минувших дней ))
Я бы сыграл. Вот только игра выглядит крайне спорно. В геймпассе или пс+ я бы попробовал. Покупать за фуллпрайс - однозначно нет.
Да прежде чем покупать хотелось бы понят стоит она того. В полноценном ролике разборе там столько всего по напихали, что попахивает не приключениями а симулятором пиратства, и на первый взгляд не самым успешным ))
Игра выйдет уже мёртвым продуктом, так что задумайся, да и юбиков максимум хватило впихнуть пати из 3х человек, когда можно было из 4х по стандарту.
тестирование с ру региона недоступно вроде как и лимит 6 часов
Потому что в блэк флаге был и сюжет классный и персонажи, и баланс между активностью в море и на суше.
А здесь как я понимаю вообще нет геймплея на суше, исключительно как хаб для торговли, нет сюжета особо никого, нет персонажей и вообще ничего нет кроме морской гриндилки. Просто вырезали кусок геймплея блэк флага и раздули до целой игры непонятно вообще зачем.