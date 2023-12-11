С 14 по 18 декабря пройдет закрытый бета-тест Skull and Bones

Приключенческий экшен, который погружает вас в атмосферу пиратства Индийского океана.

В центре геймплея — ваш корабль. Он станет вашим домом и крепостью, потребует постоянной заботы и внимания. Выбирайте тип судна, оснащение, команду — всё это напрямую влияет на характеристики и боеспособность вашей «плавучей базы». Чем больше награбленных трофеев, тем лучше корабль и сильнее репутация среди других морских разбойников.

Океан в Skull and Bones — это своего рода PvP-зона. Здесь вы не одиноки — вас окружают как игроки, так и компьютерные противники. Все они стремятся заполучить ваш груз и нажиться на вашей погибели. Вам решать — нападать первым или избегать конфликтов, но помните о том, что рано или поздно придётся дать бой.

Один удачный бой приносит вам материальные блага и престиж среди прочих морских волков. Но аппетиты растут, вместе с ними растёт и уровень опасности контрактов. Чем громче ваша дурная слава, тем интереснее предложения от пиратских лидеров. Готовы ли вы к захвату целых фортов и морским сражениям против военных эскадр? Время покажет.