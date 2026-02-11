ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.4 527 оценок

Сезон кракена стартовал: Skull and Bones открывает четвёртую главу второго года поддержки

butcher69 butcher69

В Skull and Bones начался четвёртый сезон второго года, добавивший в игру ряд заметных нововведений. Главной премьерой стал корабль поддержки «Корвет» с усиленным бортовым залпом. Его особая способность позволяет усиливать союзников, накапливая стаки при атаках по врагам и ремонте дружественных судов.

Фракционные войны получили развитие за счёт механик территориального контроля: теперь игроки могут захватывать Производства для добычи ресурсов. Также появились события «Вывоз ресурсов» и «Рейд на Производство».

В PvE-режиме «Зов к оружию» дебютировал Кракен — многофазный рейдовый босс для 3–12 игроков с ограничением по времени. За победу обещаны уникальные косметические предметы и экипировка. С 24 марта по 21 апреля вернётся и Нянь с улучшенным ИИ.

Кроме того, стартовало событие «Основание II», добавлены ежедневные награды, улучшения для новичков и обновления карты.

14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
FumblingLysanias

Как???

4
Иваныч из Тулы
многофазный рейдовый босс для 3–12 игроков с ограничением по времени

Непростая будет задачка, найти столько людей.

2
Neko-Aheron

Та тут одного бы калеку, не умеющим пользоваться новостными сайтами, найти )))

WerGC

за это их можно похвалить не сдаются но после того как узнал что в игре про парусники будут торпеды и ракеты не стал брать но самое важное что в игре нет абордажей и это поставило крест на игре

Hugemozg

не плохая в целом задумка , отличный сеттинг, причем бабла выделили не хило, а получилась как всегда у Юбиков -скучно. УГ. Жаль.