Сезон кракена стартовал: Skull and Bones открывает четвёртую главу второго года поддержки

В Skull and Bones начался четвёртый сезон второго года, добавивший в игру ряд заметных нововведений. Главной премьерой стал корабль поддержки «Корвет» с усиленным бортовым залпом. Его особая способность позволяет усиливать союзников, накапливая стаки при атаках по врагам и ремонте дружественных судов.
Фракционные войны получили развитие за счёт механик территориального контроля: теперь игроки могут захватывать Производства для добычи ресурсов. Также появились события «Вывоз ресурсов» и «Рейд на Производство».
В PvE-режиме «Зов к оружию» дебютировал Кракен — многофазный рейдовый босс для 3–12 игроков с ограничением по времени. За победу обещаны уникальные косметические предметы и экипировка. С 24 марта по 21 апреля вернётся и Нянь с улучшенным ИИ.
Кроме того, стартовало событие «Основание II», добавлены ежедневные награды, улучшения для новичков и обновления карты.
Как???
Непростая будет задачка, найти столько людей.
Та тут одного бы калеку, не умеющим пользоваться новостными сайтами, найти )))
за это их можно похвалить не сдаются но после того как узнал что в игре про парусники будут торпеды и ракеты не стал брать но самое важное что в игре нет абордажей и это поставило крест на игре
не плохая в целом задумка , отличный сеттинг, причем бабла выделили не хило, а получилась как всегда у Юбиков -скучно. УГ. Жаль.