Сезон кракена стартовал: Skull and Bones открывает четвёртую главу второго года поддержки

В Skull and Bones начался четвёртый сезон второго года, добавивший в игру ряд заметных нововведений. Главной премьерой стал корабль поддержки «Корвет» с усиленным бортовым залпом. Его особая способность позволяет усиливать союзников, накапливая стаки при атаках по врагам и ремонте дружественных судов.

Фракционные войны получили развитие за счёт механик территориального контроля: теперь игроки могут захватывать Производства для добычи ресурсов. Также появились события «Вывоз ресурсов» и «Рейд на Производство».

В PvE-режиме «Зов к оружию» дебютировал Кракен — многофазный рейдовый босс для 3–12 игроков с ограничением по времени. За победу обещаны уникальные косметические предметы и экипировка. С 24 марта по 21 апреля вернётся и Нянь с улучшенным ИИ.

Кроме того, стартовало событие «Основание II», добавлены ежедневные награды, улучшения для новичков и обновления карты.