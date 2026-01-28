ЧАТ ИГРЫ
об игре
Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.4 526 оценок

Skull and Bones не сдаётся: Ubisoft раскрыла детали 4-го сезона "Глаз Зверя"

butcher69 butcher69

Третий сезон второго года поддержки Skull and Bones подходит к завершению, и разработчики поделились планами на будущее в свежем письме продюсеров. В нём команда подвела итоги сезона, рассказала о реакции сообщества и подробно остановилась на ключевых изменениях, которые ждут игру в четвёртом сезоне под названием «Глаз Зверя».

За прошедшие месяцы в Skull and Bones появились две новые боевые единицы — «Шлюп войны» и «Элитный военный корабль», а также был наконец запущен долгожданный эндгейм-режим «Война фракций». Он стал основой соревновательной части игры, и в следующем сезоне его заметно расширят. Конфликт между фракциями станет масштабнее, а бонусы теперь будут напрямую зависеть от контроля территорий, добавляя стратегическую глубину.

Одним из главных изменений станет переработка структуры противостояния: в каждой фазе будет как минимум три оспариваемые территории. Это решение призвано избежать односторонних доминирующих сценариев, которые часто возникали в третьем сезоне.

Также в 4-м сезоне появится механика контроля территорий, затрагивающая мануфактуры. Игроки смогут производить военные ресурсы в спорных зонах и участвовать в рейдах на мануфактуры, захватывая их для Империи Хельма. Дополнительно разработчики улучшат систему вознесения брони, внедрив мифические модификации и снизив влияние случайности.

Комментарии:  7
Иваныч из Тулы

Те 200 игроков, которые в неё играют, будут счастливы.

6
UnemotionalHumster

То есть в текущих условиях Юбисофт тратит оставшиеся деньги на это? На самом деле это многое объясняет...

2
Rorschach93

руководство идиоты, стало ясно, ещё после урезания и полной переделки Принц Персии 3

1
Aleksey Aleshka

Там ж с правительством Сингапура сутки. Думаю они просто не могут закрыть ту студию сейчас, соответственно надо заставлять хоть что-то делать

pjankv

а где обещанные пешие бои

1
Rorschach93

шуты норм игры отменяют, а свой онлайн шлак дальше развивают

Eruannon

