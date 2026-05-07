Skull and Bones получает третий год поддержки - Ubisoft пытается превратить спорный проект в долгоживущий сервис

Ubisoft представила планы по развитию Skull and Bones на третий год поддержки, и, если смотреть трезво, это уже не просто очередное обновление, а попытка удержать на плаву игру, которую с самого релиза сопровождали смешанные оценки. Студия Ubisoft Singapore провела трансляцию, где подробно рассказала о первом сезоне нового года контента и будущем проекта.

Главным анонсом стал новый крупный корабль — галеон, который разработчики позиционируют как специализированный «боец ближнего боя». По сути, это попытка добавить игре более выраженные тактические роли, чтобы морские сражения не сводились к однотипным перестрелкам. Позже в игре появятся ещё два крупных судна — Джонка и Флейт, что расширит выбор билдов и стилей игры.

Первый сезон стартует 12 мая и вводит систему прогрессии под названием «Дерево мастерства сезона». Это ещё одна попытка Ubisoft оживить эндгейм-контент через сезонные перки и вариативные сборки экипировки. И, честно говоря, выглядит это как стандартный набор современных live-service решений: система не революционная, но функционально направлена на удержание игроков.

В течение сезона обещаны испытания, новые «Бездны», сражения с элитными боссами и улучшения качества жизни. Также появятся системы переноса модификаций и экипировки — важная деталь для тех, кто уже успел вложиться в развитие персонажа.

Если смотреть шире, Skull and Bones постепенно превращается в классический пример игры-сервиса, которую после непростого старта пытаются «дособрать» через контентные сезоны. В индустрии это давно стало нормой: вместо идеального релиза — длительная доводка уже в живом продукте.

Вопрос лишь в том, сможет ли Ubisoft Singapore удержать интерес аудитории достаточно долго. Пока же третий год поддержки выглядит как уверенная, но всё ещё осторожная попытка доказать, что у проекта есть будущее, а не просто затянувшееся послерелизное спасение.