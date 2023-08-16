Skull and Bones получила новый трейлер закрытого бета-тестирования для ПК, которое начнется в этом месяце ©

Skull and Bones, игра о пиратских приключениях от Ubisoft, выпустила новый трейлер к закрытому бета-тестированию для ПК, которое пройдет с 25 по 28 августа 2023 года. Анонсированная в июне, игра позволит поклонникам принять участие в закрытом бета-тестировании через Ubisoft Connect.

В официальном блоге, опубликованном сегодня, стало известно еще больше подробностей. В рамках закрытого бета-тестирования игроки смогут исследовать Красный остров и побережье Африки, а также повысить уровень своего персонажа до уровня Buccaneer Infamy Tier. Игроки также смогут опробовать контракты основной кампании. Skull and Bones пока не имеет даты выхода, но она будет доступна на ПК, Luna, PlayStation и Xbox.

Игра Skull and Bones была относительно тихой и часто задерживалась, поэтому Ubisoft, несомненно, надеется, что закрытое бета-тестирование обеспечит мощный резонанс. Впервые геймплей Skull and Bones был представлен в прошлом году, в нем были показаны такие ключевые механики, как управление кораблем, контракты и элементы выживания.

Skull and Bones не смогла по-настоящему отличиться, особенно на фоне франшизы Assassin's Creed от Ubisoft, поэтому будет важно посмотреть, как игроки отреагируют на закрытое бета-тестирование.

Судя по всему, они получат доступ к приличному количеству контента, и надеемся, что разнообразие фракций и сюжетных тем, с которыми столкнутся игроки, придаст им еще больший колорит. Наращивать свою славу, накапливать богатства и менять альянсы - все это может быть очень интересно.