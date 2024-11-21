Skull and Bones всё ещё жива - в игре начался четвёртый сезон, который принёс загадочных тварей и мифические битвы

Skull and Bones и не думает сдаваться. Несмотря на провальный старт, пиратский экшен от Ubisoft получил уже четвёртый сезон контента. Разработчики пообещали сделать игровой мир поживее, добавив больше случайных событий и столкновений.

В этом сезоне над Индийским океаном нависла очередная угроза — какой-то Викрам Раджан по прозвищу Великая Тень привёл с собой целую армию загадочных тварей. Для борьбы с напастью игрокам подкинули парочку временных событий — «Лазурное солнцестояние» и «Легенду о Ниан». А ещё можно построить новый корабль «Гаруда» и собрать для команды крутую экипировку.

Вдобавок разработчики подтянули боевую систему, добавили битвы «мифического» уровня и даже открыли доступ к наградам из прошлых сезонов. Правда, поможет ли всё это вдохнуть жизнь в многострадальную игру — большой вопрос.