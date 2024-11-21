Skull and Bones всё ещё жива - в игре начался четвёртый сезон, который принёс загадочных тварей и мифические битвы

Skull and Bones и не думает сдаваться. Несмотря на провальный старт, пиратский экшен от Ubisoft получил уже четвёртый сезон контента. Разработчики пообещали сделать игровой мир поживее, добавив больше случайных событий и столкновений.
В этом сезоне над Индийским океаном нависла очередная угроза — какой-то Викрам Раджан по прозвищу Великая Тень привёл с собой целую армию загадочных тварей. Для борьбы с напастью игрокам подкинули парочку временных событий — «Лазурное солнцестояние» и «Легенду о Ниан». А ещё можно построить новый корабль «Гаруда» и собрать для команды крутую экипировку.
Вдобавок разработчики подтянули боевую систему, добавили битвы «мифического» уровня и даже открыли доступ к наградам из прошлых сезонов. Правда, поможет ли всё это вдохнуть жизнь в многострадальную игру — большой вопрос.
На корабли завезли единорогов и розовые пони🤣 // Анатолий Шадт
Это санлесс си что ли? Или дредж? На фига в игре про пиратов вся эта ахинея? // Александр Ковалёв
Конвульсии у трупа?
это что получается... квадро А проекты нужны, получается?
Есть такая классная серия Корсаров, которую когда-то легендарная Акелла начала. Возьмите, лягушатники, подсмотрите.. Сделайте что-нибудь нормальное, взрослое, драйвовое, классное, адекватное.. - Нет. Упрёмся рогом. Ушатайсофтина, одним словом.
Создали они чёрный флаг и хватит на этом
Ну, по всему выходит, что этого из адекватности им с головой хватило.. А, жаль.
Про корсаров, пиратов давным-давно ничего стоящего, кроме паразитирований, доилен и бестолковых дрочилен, вроде этой, не выходило.
Ну за корсаров это к своим разработчикам, причём тут Убейсофт, да и н всем людям нравится этот сетинг. я например играл чёрный флаг как Ассасина
Нет. Не только к отечественным разрабам. Вторые Корсары были сроблены под крылом самой Беседки, так-то. И, собственно, задали их дальнейшую судьбу и направление. Не только в пределах русскоговорящего сообщества игру высоко оценили. Просто, сейчас ориентация всех конвейерных дрочилен на аниме-повестко-спупергероику и хфэнтези. То, что по мнению бигбоссов "нужно" широким массам молодых хомячков-консьюмеров. Тут дело именно в этом, а не в том, что Корсары якобы "нишевый продукт". Так-то практика доказала, ККС там, ГПК, что в эти игры можно запихнуть много всего, в т.ч. и тарантиновский сюжет. Было бы желание. Никто не мешает сделать тот же Блэк Флаг Два с микроменеджментом из Корсаров. Чем хороши Корсары, Пираты Карибского моря - тем, что в них есть неповторимая, суперская корсарская игровая механика, зарекомендовавшая себя и таки просто просящаяся в большие, дорогие проекты. А, не реализуют это не от большого ума и от того, что для современных игоревских выбрана совсен другая путь дорожка. Посмотри на этот калл, что ты видишь?)