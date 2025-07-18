Skull and Bones зовёт в море: второй сезон, фрегаты и бесплатные выходные в Steam

Ubisoft продолжает штормить цифровые моря: пиратский экшен Skull and Bones получил масштабное обновление второго сезона под названием Oaths of War и временно стал бесплатным на Steam и Ubisoft Connect. С 17 по 21 июля у игроков есть шанс без лишних затрат попробовать игру, а при желании — приобрести её со скидкой 80% и продолжить прогресс.
Хотя старт у Skull and Bones был далеко не гладким, Ubisoft не свернула паруса. Напротив, игра, долго считавшаяся «тонущим кораблём» жанра live-service, не просто держится на плаву, но и активно развивается. В апреле разработчики представили амбициозный план поддержки на второй год, и сейчас наступил его жаркий этап.
Главные новинки сезона — фракционная война и крупное усиление флота. В Индийский океан прибыл фрегат — мощный корабль с разрушительными бортовыми орудиями, двумя дополнительными слотами и новым видом вооружения: Demolition Mortar. Он позволит буквально взрывать укрепления противника с безопасной дистанции.
Но новыми пушками всё не ограничивается. На горизонте — масштабная война между двумя фракциями: Compagnie Royale и Dutch Merchant Company. Игрокам предстоит выбрать сторону в конфликте за контроль над спорными зонами. Однако стоит помнить: сделанный сейчас выбор может повлиять на сюжет третьего сезона.
Помимо этого, появились мегафорты — массивные укрепления с мини-боссами и элитными кораблями, охраняющими щедрые сокровища. Для победы здесь недостаточно одного мощного залпа — потребуется слаженная стратегия и командная работа.
На протяжении всего второго сезона игроков ждут временные события, особые кампании с легендарными пиратами и новый контрабандистский пропуск, полный наград. Обновление уже доступно, а значит — самое время спустить паруса и выйти в море.
почему это еще не уничтожено?
на xbox тоже бесплатные выходные
Кал и боунс уже все
Пора в эпику раздавать.
Игра уже продавалась со скидкой 80%. Цена шаурмы. Кто хотел, уже взяли =)
За такое и столько не охота давать ;)
лучше третьих корсаров потрогаю и то интереснее будет
Как Это еще на плаву остается то? Ах да... Гаvно не тонет ведь...
Только не это))
Ну почему и нет? Дивижка же у них получилась нормальной игрой. Их ошибка была в том - что они постоянно сравнивали игру с блэк флагом, хотя это дивижка на корабликах. Но абордажи, хотя-бы на боссах, надо было-бы сделать.