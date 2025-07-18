Skull and Bones зовёт в море: второй сезон, фрегаты и бесплатные выходные в Steam

Ubisoft продолжает штормить цифровые моря: пиратский экшен Skull and Bones получил масштабное обновление второго сезона под названием Oaths of War и временно стал бесплатным на Steam и Ubisoft Connect. С 17 по 21 июля у игроков есть шанс без лишних затрат попробовать игру, а при желании — приобрести её со скидкой 80% и продолжить прогресс.

Хотя старт у Skull and Bones был далеко не гладким, Ubisoft не свернула паруса. Напротив, игра, долго считавшаяся «тонущим кораблём» жанра live-service, не просто держится на плаву, но и активно развивается. В апреле разработчики представили амбициозный план поддержки на второй год, и сейчас наступил его жаркий этап.

Главные новинки сезона — фракционная война и крупное усиление флота. В Индийский океан прибыл фрегат — мощный корабль с разрушительными бортовыми орудиями, двумя дополнительными слотами и новым видом вооружения: Demolition Mortar. Он позволит буквально взрывать укрепления противника с безопасной дистанции.

Но новыми пушками всё не ограничивается. На горизонте — масштабная война между двумя фракциями: Compagnie Royale и Dutch Merchant Company. Игрокам предстоит выбрать сторону в конфликте за контроль над спорными зонами. Однако стоит помнить: сделанный сейчас выбор может повлиять на сюжет третьего сезона.

Помимо этого, появились мегафорты — массивные укрепления с мини-боссами и элитными кораблями, охраняющими щедрые сокровища. Для победы здесь недостаточно одного мощного залпа — потребуется слаженная стратегия и командная работа.

На протяжении всего второго сезона игроков ждут временные события, особые кампании с легендарными пиратами и новый контрабандистский пропуск, полный наград. Обновление уже доступно, а значит — самое время спустить паруса и выйти в море.