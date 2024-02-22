Слух: Skull and Bones смогла привлечь менее 1 млн игроков, включая игроков бесплатных пробных версий

Источники надежного инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что в Skull and Bones, которую генеральный директор Ubisoft назвал первой "АААА-игрой", играет менее миллиона человек.
По словам источников, на данный момент в игру играет около 850 000 человек, включая тех, кто решил поиграть в восьмичасовую бесплатную пробную версию, предоставленную Ubisoft. На данный момент игроки выглядят довольно вовлеченными: в среднем они играют от трех до четырех часов в день. Однако изменится ли ситуация после истечения срока действия бесплатной пробной версии, и будут ли игроки совершать полноценные покупки, пока неизвестно, и, скорее всего, мы не получим данных до следующего отчета о прибылях компании (примерно в мае 2024 года).
По словам источников, одним из основных факторов низкого числа игроков является решение сделать полную цену игры в 70 долларов, которое подверглось критике как публично, так и внутри компании.
"Думаю, мы все знаем, что это игра стоимостью $30-40 в лучшем случае, но не в нашей власти определять такие вещи", - сказал один из сотрудников, работавших над проектом.
Игра, официально вышедшая 16 февраля, на данный момент имеет 57 баллов на Metacritic и 3,1 балла на основе 684 пользовательских оценок.
Skull and Bones уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Amazon Luna.
Будут постепенно снижать ценник, в итоге сделают игру бесплатной
Статистика из той "оперы" которую никто подтвердить не может, ибо больше нигде подобных данных не найти, но откуда-то взят миллион виртуальных "мёртвых душ", даже Гоголь в гробу от зависти завертелся..
Это очень много, если учесть какая шляпа в итоге вышла.
Sea of Thieves тоже сперва не пошла, а потом побежала :)
Там хотя-бы от штурвала можно отойти и поплавать. Да и много ещё всякого, чего нет в 4А игре.
20 часов и больше в игре делать нечего мне, кораблей даже 10 нету, и все выглядят одноярусными... У меня корабль 11lvl, если фармить как псих, то макс будет примерно 15