СТРИМ: Открытая бета Skull and Bones - оцениваем пиратский долгострой

Анонсированная еще в мае 2017 года, пиратская ММО Skull and Bones добралась до широких масс, хоть и в виде бета версии. Время ликовать? Время желать всем попутного ветра и 7 футов под килем? Посмотрим, пощупаем и поможем вам понять — стоит ли вообще заморачиваться ради возможности поиграть до 11 февраля в это чудо.
Плеер с трансляцией появится после ее начала.
С натяжкой этот стрим можно назвать продолжателем серии выживачей, которые мы транслировали последние две недели. В игре есть место и элементам (очень незначительным) выживания, и немножечко крафта и…знаете, если так подумать, то от большинства ММО-проектов, игра отличается только сеттингом (и то не ото всех, да Sea of Thieves?). Но кто знает, может есть и правда есть чем увлечь игрока.
Искать их-хо-хо, тысячу чертей и бутылку рома будут GRAF_RAGE и 4efy. Понимаю, предсказуемо, но работа над разбавлением дуэта уже ведется. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!
Давайте начнём рекламировать ютуб твич накалы, которые внимание, нахер не кому не нужны, зачем это в новости ?