Свежий трейлер Skull and Bones с особенностями премиум-издания игры утонул в дизлайках

Уже в следующем месяце на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series выходит долгожданный пиратский экшен. Впервые проект был представлен еще в 2017 году, и за это время он успел превратиться из одной из самых ожидаемых игр в главного претендента на провал 2024 года. Свежий трейлер игры служит ярким примером того, что разработчики, кажется, не знают потребностей своих игроков, а пользователи сами становятся всё более разочарованными.
Компания Ubisoft за месяц до релиза игры решила посветить новый трейлер особенностям премиум-издания. За более дорогую версию игры пользователям обещают подарить уникальный наряд капитана, несколько косметических предметов для корабля, дополнительные миссии и другие цифровые предметы. На первый взгляд, это должны быть приятные бонусы для игроков, но многие остались явно недовольны увиденным.
Новый ролик Skull and Bones утонул в дизлайках. Пользователи на разных платформах крайне негативно отзываются об игре и ставят трейлеру низкие оценки. Их главной претензией стало то, что Ubisoft неверно выбрала подход к продвижению своей игры. Игроки хотят знать, какой контент их ждет и какие обновления запланированы на ближайшее время, но об этом нет информации.
Купившему премиум издание надо будет подарить уникальный наряд "клоуна"
Кто будет вообще это УГ покупать?
Ю
Ибусофт, похоже, решили в 2024-м году стать чемпионами по бегу в обосратых штанцах, причём лидировать они будут далеко не в беге.
Пойду лучше перепройду Assassin’s Creed 4 Black Flag
Понятно, что тут очередной проходняк...
Капитан пиратов негритос, спасибо что предупредили. Каюсь, подумывал посмотреть что за игра получится, уж больно нравится морская тематика после шедеврального "Master and Commander: The Far Side of the World", 2003 года. Да и отсосинс крид блэк флаг был интересным. Теперь, конечно не стану.
P.S. там еще и бабища на корабле...
Это не просто чумазый - вспоминай чёрный флаг и у кого шляпа была с запалами для пушек - это видимо теперь у них капитан Эдвард "черная борода" Тич. Лягушатники вообще берега попутали со своей толерастией и лгбткьюплюсией.
Они когда-то выкладывали геймплей, где были сплошь чёрные, лысые женщины :)
Юбики в своём репертуаре.
По ходу Юбики решили сделать вид что выпускают игру и после провала прикрыть её через пару месяцев.
Как же уже надоели эти на 3 дня раньше,да ни всрались они,лучше бы игры нормальные делали.
Игра ещё не вышло но уже просят купить прем скины🤣🤣🤣