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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 278 оценок

Свежий трейлер Skull and Bones с особенностями премиум-издания игры утонул в дизлайках

Gutsz
Новости

Уже в следующем месяце на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series выходит долгожданный пиратский экшен. Впервые проект был представлен еще в 2017 году, и за это время он успел превратиться из одной из самых ожидаемых игр в главного претендента на провал 2024 года. Свежий трейлер игры служит ярким примером того, что разработчики, кажется, не знают потребностей своих игроков, а пользователи сами становятся всё более разочарованными.

Компания Ubisoft за месяц до релиза игры решила посветить новый трейлер особенностям премиум-издания. За более дорогую версию игры пользователям обещают подарить уникальный наряд капитана, несколько косметических предметов для корабля, дополнительные миссии и другие цифровые предметы. На первый взгляд, это должны быть приятные бонусы для игроков, но многие остались явно недовольны увиденным.

Новый ролик Skull and Bones утонул в дизлайках. Пользователи на разных платформах крайне негативно отзываются об игре и ставят трейлеру низкие оценки. Их главной претензией стало то, что Ubisoft неверно выбрала подход к продвижению своей игры. Игроки хотят знать, какой контент их ждет и какие обновления запланированы на ближайшее время, но об этом нет информации.

-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gelyr

Купившему премиум издание надо будет подарить уникальный наряд "клоуна"

Кто будет вообще это УГ покупать?

Ю

12
Wing42

Ибусофт, похоже, решили в 2024-м году стать чемпионами по бегу в обосратых штанцах, причём лидировать они будут далеко не в беге.

6
Денис Сиденко

Пойду лучше перепройду Assassin’s Creed 4 Black Flag

Понятно, что тут очередной проходняк...

5
saiditsme

Капитан пиратов негритос, спасибо что предупредили. Каюсь, подумывал посмотреть что за игра получится, уж больно нравится морская тематика после шедеврального "Master and Commander: The Far Side of the World", 2003 года. Да и отсосинс крид блэк флаг был интересным. Теперь, конечно не стану.

P.S. там еще и бабища на корабле...

5
Терентьев Александр

Это не просто чумазый - вспоминай чёрный флаг и у кого шляпа была с запалами для пушек - это видимо теперь у них капитан Эдвард "черная борода" Тич. Лягушатники вообще берега попутали со своей толерастией и лгбткьюплюсией.

1
ka27

Они когда-то выкладывали геймплей, где были сплошь чёрные, лысые женщины :)

0
Олег Дудин

Юбики в своём репертуаре.

0
Hog2012

По ходу Юбики решили сделать вид что выпускают игру и после провала прикрыть её через пару месяцев.

0
Zlobin_Evgeny

Как же уже надоели эти на 3 дня раньше,да ни всрались они,лучше бы игры нормальные делали.

0
Punisher1

Игра ещё не вышло но уже просят купить прем скины🤣🤣🤣

-1