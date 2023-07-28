Том Хендерсон: многие плейтестеры уже просто отказываются играть в Skull and Bones ©

Журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился в социальных сетях интересной информацией. Он отметил, что многие плейтестеры отказываются играть в многострадальную Skull and Bones. Хендерсон хорошо известен своими многочисленными связями в игровой индустрии, и в прошлом сделал много правильных прогнозов, так что его словам можно доверять.

Я знаю многих людей, которые наотрез отказались играть в игровые тесты Skull and Bones на этой неделе.

При этом разработка некоторых других проектов внутри Ubisoft, по его словам, продвигается отлично.

У Ubisoft есть много хороших вещей в работе. Я много слышал о AC Red, Far Cry 7, Project Over (Ghost Recon) и т. д., но такие игры, как S&B и BG&E2, похожи на большой камень посреди дороги, от которого нужно избавиться как можно скорее. Слишком много ресурсов тратится.