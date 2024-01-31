Том Хендерсон: Skull and Bones и Beyond Good & Evil 2 стали жертвами неэффективного управления Ubisoft

То, что Skull and Bones и Beyond Good & Evil 2 - два проекта с проблемной разработкой, можно было понять по многим внешним признакам, но теперь материл от известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, основанный на заявлениях источников из студии и бывших сотрудников Ubisoft, которые, естественно, пожелали остаться неизвестными, объяснил, как обе игры станут жертвами плохого управления компании.
Если говорить о Skull and Bones, которую откладывали шесть раз, то, судя по всему, она обошлась в 200 миллионов долларов, и Ubisoft уже не надеется окупить эти затраты. Согласно материалу, отсрочки происходили по вине жаждущих власти менеджеров, которые хотели использовать игру, чтобы добиться успеха.
Поэтому постоянно менялись представления о том, какой должна быть игра, что ухудшало атмосферу, а некоторые разработчики путались в своих целях, которые менялись ежедневно. Один из бывших сотрудников Ubisoft объяснил: "Иногда я сидел и проводил время за просмотром видео на YouTube", чтобы подчеркнуть, что ему нечем было заняться, несмотря на огромные задержки с разработкой.
Beyond Good and Evil 2 постигла бы та же участь, что и Skull and Bones, с тем лишь отягчающим обстоятельством, что проект, похоже, в настоящее время мертв, далек от завершения, несмотря на то, что находился в разработке в течение пятнадцати лет. Нечто подобное произошло бы и с xDefiant, который страдал от внутренних задержек из-за принятых в последнюю минуту решения добавить функции, которые ломали последние сборки.
ХЗ как эта шарага до сих пор на плаву вообще держится.
за счет наркоманов
У меня друг всё части их ассасинов покупает. Тип ну это же АССАСИНЫ. И таких хомяков куча, я уверен.
ОГРОМНЫЕ штаты дорогих (IT же) работников которые непонятно чем заняты.
В Ubisoft 20,000 человек персонала!!!
Все кушают ЗП, понятное дело что такой раздутый штат сожрёт любую прибыль и загонит компанию в минуса.
эффективные манагеры в очередной раз оказались не эффективными. а деффективными...ничего нового.
Раньше из-за таких проблем в управлении компании закрывались. А щас просто будут доить свои франшизы
Если так пойдёт и дальше, то они просто продадутся кому-нибудь. И слава богу.
Столько "возили мыло по сухому пузу" c "Beyond Good & Evil 2" что просто просрали потенциальный шедевр, Ив Гиймо параноик с гноем вместо мозжечка...
эт назвается откаты, выделяют огромные бюджеты, а на деле игру делают два с половиной инвалида (заранее извиняюсь перед инвалидами, даже они справились бы лучше) через 10 лет игры считай так и нет, потом, чет соберут на коленках и вуаля, в лучшем случае игра выпущена, не важно какая, спишут на кривое руководство, уволят кого нибудь чисто по приколу и можно дальше
<<<игру делают два с половиной инвалида>>>
Наоборот, там ОГРОМНЫЕ штаты дорогих (IT же) работников которые непонятно чем заняты.
В Ubisoft 20,000 человек персонала!!!
Все кушают ЗП, понятное дело что такой раздутый штат сожрёт любую прибыль и загонит компанию в минуса.
Как хорошо что у ubisoft есть спасательный круг под названием Assassins creed. Ведь достаточно любой высер назвать Assassins creed (Origins, Odyssey, Valhalla) и да некоторые игры вышли красивыми и даже можно сказать играбельными, но это не игра Assassins creed, а игра с названием Assassins creed ведь без этого названия эти проекты не так яро покупали.
Да ладно, а как же фарвкрай?
Ну когда я играю в любую часть far cry будь то 4,5,6 я получаю far cry. А для меня и думаю для других тоже far cry это где рандомный чел должен решить проблемы местных жителей путем зачистки аванпостов и свержении того или иного антагониста при чем в far cry они сделаны крутыми и я даже не про Вааса.