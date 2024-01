Том Хендерсон: Skull and Bones и Beyond Good & Evil 2 стали жертвами неэффективного управления Ubisoft

То, что Skull and Bones и Beyond Good & Evil 2 - два проекта с проблемной разработкой, можно было понять по многим внешним признакам, но теперь материл от известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, основанный на заявлениях источников из студии и бывших сотрудников Ubisoft, которые, естественно, пожелали остаться неизвестными, объяснил, как обе игры станут жертвами плохого управления компании.

Если говорить о Skull and Bones, которую откладывали шесть раз, то, судя по всему, она обошлась в 200 миллионов долларов, и Ubisoft уже не надеется окупить эти затраты. Согласно материалу, отсрочки происходили по вине жаждущих власти менеджеров, которые хотели использовать игру, чтобы добиться успеха.

Поэтому постоянно менялись представления о том, какой должна быть игра, что ухудшало атмосферу, а некоторые разработчики путались в своих целях, которые менялись ежедневно. Один из бывших сотрудников Ubisoft объяснил: "Иногда я сидел и проводил время за просмотром видео на YouTube", чтобы подчеркнуть, что ему нечем было заняться, несмотря на огромные задержки с разработкой.

Beyond Good and Evil 2 постигла бы та же участь, что и Skull and Bones, с тем лишь отягчающим обстоятельством, что проект, похоже, в настоящее время мертв, далек от завершения, несмотря на то, что находился в разработке в течение пятнадцати лет. Нечто подобное произошло бы и с xDefiant, который страдал от внутренних задержек из-за принятых в последнюю минуту решения добавить функции, которые ломали последние сборки.