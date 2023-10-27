У многострадальной Skull and Bones появилось еще одно новое окно для релиза

Ubisoft опубликовала отчет о доходах, а это значит, что мы должны получить очередные новости о пиратской игре Skull and Bones, выход которой откладывался шесть раз. И хотя новость не является однозначно очередной задержкой, по последним данным, мы можем ожидать выхода Skull and Bones в период с января по март 2024 года.

Если вы еще не следили за развитием событий пиратского приключения от Ubisoft, пристегните ремни. Впервые Skull and Bones была анонсирована еще на выставке E3 2017, а ее выход был назначен на осень 2018 года. С тех пор релиз игры откладывался шесть раз, а последняя задержка, произошедшая в январе этого года, отодвинула его, как утверждается, на "начало 2023-2024 годов". Это несколько расплывчатый срок, который мог означать любое время в этом или начале следующего года, но в то время казалось, что речь идет о текущем финансовом годе Ubisoft, который заканчивается в марте. Таким образом, хотя надежды не были велики, Ubisoft, похоже, нацеливалась на релиз, который в очередной раз прошел мимо нее.

Однако в сегодняшнем отчете о прибылях и убытках за первую половину финансового года (заканчивающегося в сентябре) компания назвала новый срок - "4 квартал 2023-24 года", то есть между началом января и концом марта 2024 года. Учитывая, что на данный момент мы имеем уже шесть задержек, нет особых оснований быть уверенными в этом утверждении, особенно если учесть, что Skull and Bones потеряла своего третьего креативного директора только в прошлом месяце. Нам удалось поиграть в игру в августе, и мы неплохо провели время, но пока неясно, когда до нее доберутся остальные.

Помимо переноса сроков выхода Skull and Bones, в отчете о прибылях Ubisoft также проскользнула информация об отсрочке выхода игры. Помните "еще одну большую игру", о которой компания говорила в своих отчетах за последние несколько кварталов? Она была перенесена на следующий год. Хотя Ubisoft не подтвердила, что это за таинственная игра, мы знаем, что Ubisoft ожидает, что это будет более крупная игра на уровне Assassin's Creed или Far Cry, но есть сообщения, что это может быть Star Wars: Outlaws, о которой стало известно в начале этого года.