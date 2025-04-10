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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 506 оценок

Ubisoft не сдаётся и готовит целый год новых контентных обновлений для Skull and Bones

butcher69 butcher69

kull and Bones, несмотря на неудачный старт и слабый интерес игроков, остаётся в руках Ubisoft. Компания продолжает называть игру «AAAA»-проектом и готова дать ей вторую жизнь. После провала на старте, Ubisoft анонсировала новую волну обновлений, которые начнутся 15 апреля 2025 года. Изначально релиз планировался на более ранний срок, но его перенесли. Специальную демонстрацию, посвященную будущему контенту проведут 14 апреля.

Компания обещает новые обновления, которые должны заинтересовать как старых игроков, так и новичков. Пока не раскрыты подробности второго года поддержки, но фанаты надеются на новые земли на карте, которые ещё не исследованы, и на введение более крупных кораблей, что значительно разнообразит морские сражения.

-19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Феерическая контора...

15
r23dom

Ubisoft не сдаётся и упорно идет ко дну

9
askazanov

И при этом ещё наваливает "грязи" полные штаны))))

0
Night Driving Avenger
8
Max Rolens

Угу... лучшая затея, тратить деньги( которых нет ) на 1к игроков ( ну я думаю, что на всех платформах именно столько )... игра мертва.

1
Константин335

А сколько играют в лаунчере Юбисофт? Еще консоли есть. Чего вы только по стиму онлайн то привели, может в общем там нормально игроков то наберется

-10
Azimut zvuk Константин335

Там только сотрудники юбиков и играют)

7
Raphtallia Константин335

Ну сколько там может играть? Ну даже 5к, все равно для игры АААА это можно сказать смерть.

0
Константин335 Raphtallia

Все равно мы не можем знать, а может не 5к, а больше что достаточно для того что бы поддерживать игру? Жаль конечно что только в стиме можно смотреть онлайн, а у других нельзя. А так все только догадки

-8
Punisher1 Константин335

Потому что 80 процентов играют в стиме был бы успех трубили бы на всех каналах этого нету вообще

0
Твоя Мaмкa

Зачем, зачем мистер Андерсон вы продолжаете бороться?

1
hpi

Упоротые, но одни с суисайдсквадом обосрались. Нет чтобы на чужих ошибках учиться то они и на своих не учатся

0
Azimut zvuk

Сказочные д..боебы!

0
ОТСТУПНИК Style

оно не тонет

0
Raphtallia

овно не может утонуть. Оно обречено плавать вечно.

0
Raphtallia
0
Кей Овальд

Прыгнули жопой на грабли и радостно продолжают на них скакать.

0
BluntZebulon

Возможно они не могут закрыть игру, т.к. потребуют инвестиции возвращать? Вроде Сингапур в разработку вложился

0
0x0101

Вот уж действительно ААА поддержка для ААА игры!

По ходу там просто меньшинства которых нельзя увольнять.

0
Punisher1

Кому они их делать будут игра мертва так же как и приславутый отряд самоубийц маразмом страдают при очереди

0
77ищ

Думаю такими темпами Ubisoft не протянет даже до начала следущего года

0
Константин335

А я даже теперь захотел поиграть в их игру, надо бы купить в стиме. Хотя уже передумал, что то дорого стоит

-2
Night Driving Avenger

Ой лучше в AC4: Black Flag поиграй, чем в это поделие

2