Ubisoft не сдаётся и готовит целый год новых контентных обновлений для Skull and Bones

kull and Bones, несмотря на неудачный старт и слабый интерес игроков, остаётся в руках Ubisoft. Компания продолжает называть игру «AAAA»-проектом и готова дать ей вторую жизнь. После провала на старте, Ubisoft анонсировала новую волну обновлений, которые начнутся 15 апреля 2025 года. Изначально релиз планировался на более ранний срок, но его перенесли. Специальную демонстрацию, посвященную будущему контенту проведут 14 апреля.
Компания обещает новые обновления, которые должны заинтересовать как старых игроков, так и новичков. Пока не раскрыты подробности второго года поддержки, но фанаты надеются на новые земли на карте, которые ещё не исследованы, и на введение более крупных кораблей, что значительно разнообразит морские сражения.
Феерическая контора...
Ubisoft не сдаётся и упорно идет ко дну
И при этом ещё наваливает "грязи" полные штаны))))
Угу... лучшая затея, тратить деньги( которых нет ) на 1к игроков ( ну я думаю, что на всех платформах именно столько )... игра мертва.
А сколько играют в лаунчере Юбисофт? Еще консоли есть. Чего вы только по стиму онлайн то привели, может в общем там нормально игроков то наберется
Там только сотрудники юбиков и играют)
Ну сколько там может играть? Ну даже 5к, все равно для игры АААА это можно сказать смерть.
Все равно мы не можем знать, а может не 5к, а больше что достаточно для того что бы поддерживать игру? Жаль конечно что только в стиме можно смотреть онлайн, а у других нельзя. А так все только догадки
Потому что 80 процентов играют в стиме был бы успех трубили бы на всех каналах этого нету вообще
Зачем, зачем мистер Андерсон вы продолжаете бороться?
Упоротые, но одни с суисайдсквадом обосрались. Нет чтобы на чужих ошибках учиться то они и на своих не учатся
Сказочные д..боебы!
оно не тонет
овно не может утонуть. Оно обречено плавать вечно.
Прыгнули жопой на грабли и радостно продолжают на них скакать.
Возможно они не могут закрыть игру, т.к. потребуют инвестиции возвращать? Вроде Сингапур в разработку вложился
Вот уж действительно ААА поддержка для ААА игры!
По ходу там просто меньшинства которых нельзя увольнять.
Кому они их делать будут игра мертва так же как и приславутый отряд самоубийц маразмом страдают при очереди
Думаю такими темпами Ubisoft не протянет даже до начала следущего года
А я даже теперь захотел поиграть в их игру, надо бы купить в стиме. Хотя уже передумал, что то дорого стоит
Ой лучше в AC4: Black Flag поиграй, чем в это поделие