Ubisoft не сдаётся и готовит целый год новых контентных обновлений для Skull and Bones

kull and Bones, несмотря на неудачный старт и слабый интерес игроков, остаётся в руках Ubisoft. Компания продолжает называть игру «AAAA»-проектом и готова дать ей вторую жизнь. После провала на старте, Ubisoft анонсировала новую волну обновлений, которые начнутся 15 апреля 2025 года. Изначально релиз планировался на более ранний срок, но его перенесли. Специальную демонстрацию, посвященную будущему контенту проведут 14 апреля.

Компания обещает новые обновления, которые должны заинтересовать как старых игроков, так и новичков. Пока не раскрыты подробности второго года поддержки, но фанаты надеются на новые земли на карте, которые ещё не исследованы, и на введение более крупных кораблей, что значительно разнообразит морские сражения.