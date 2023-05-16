Skull and Bones 2023 г.
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Ubisoft "очень довольна" прогрессом в работе над Skull and Bones и отзывами о плейтесте

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Новости

Сегодня, во время финансовой конференции для инвесторов и аналитиков, руководители Ubisoft рассказали о предстоящей линейке игр, ожидаемых в текущем году.

Гийемо отметил, что руководство Ubisoft "очень довольны" прогрессом, достигнутым командой в работе над Skull and Bones. В настоящее время проводится регулярный плейтест в рамках инсайдерской программы издательства и исследования с внешними партнерами. Разработка идет полным ходом, и игра будет показана на трансляции Ubisoft Forward 12 июня.

Финансовый директор Фредерик Дуге добавил, что компания очень довольна проделанной работой по полировке и балансировке игры, а отзывы от плейтестов "действительно хорошие".

Что касается XDefiant, Ubisoft "очень довольна" результатами недавнего закрытого бета-тестирования. Отзывы игроков были "очень хорошими", и хотя еще есть над чем работать, теперь Ubisoft достаточно хорошо осведомлена об игре, чтобы официально объявить, что она выйдет в этом финансовом году (к марту 2024 года).

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
JohnTornton

она уже сто раз устарела.
чтоб не обкекаться на релизе, там действительно надо выдать что-то стоящее

1
Владимир Кочетов

а че у нас щас много аналогов современных?

5
Artery Kaulitz

А какая разница, устарела или нет. Если будет интересный геймплей, хорошая атмосфера и подобное, то и графика уровня 15-го года будет приятной. А если в игре толком ничего нет, то и супер детализированные полигоны с RTX-ами не помогут. А сейчас, я посмотрю, зачастую уделяют время только картинке и "киношности", в итоге игра получается красивая, но скучная, по сути, это просто фильм, где иногда можно двигать героев...

7
Nimlis

Я уже честно говоря и без шуток, забыл про эту игру :)

0
Владимир Кочетов

Лично я жду игру, т.к. давно хотел чего-то подобного со времен Корсаров и Блэк Флага, но главное чтобы игра не вышла калом вроде редфейла

0
PunksPlay

Можешь объяснить тупому (мне) это сингл или мультиплеер игра?

0
Владимир Кочетов PunksPlay

и то и то, по крайней мере соло компанию вроде как заявляли

0
PunksPlay Владимир Кочетов

Понятно. Если можно будет играть в одиночку, то я обязательно возьму. Мультиплеер надоел (отчасти потому что я в нем плох). А по трейлерам я что-то так и не понял что там. Но у перекупов цены даже не такие заоблачные.

0
Владимир Кочетов PunksPlay

короч это игра ориентирована на мультиплеер, но с одиночной компанией

1
zolthan

Раз они довольны этим уже успевшим технически устареть долгостроем, то не думаю, что эта игра достойна того, чтобы тратить на нее деньги.

Юбики последние лет 5-7 сильно скурвились, и их творения за этот же период как-то вообще не радуют.

-1