Ubisoft "очень довольна" прогрессом в работе над Skull and Bones и отзывами о плейтесте ©

Сегодня, во время финансовой конференции для инвесторов и аналитиков, руководители Ubisoft рассказали о предстоящей линейке игр, ожидаемых в текущем году.



Гийемо отметил, что руководство Ubisoft "очень довольны" прогрессом, достигнутым командой в работе над Skull and Bones. В настоящее время проводится регулярный плейтест в рамках инсайдерской программы издательства и исследования с внешними партнерами. Разработка идет полным ходом, и игра будет показана на трансляции Ubisoft Forward 12 июня.

Финансовый директор Фредерик Дуге добавил, что компания очень довольна проделанной работой по полировке и балансировке игры, а отзывы от плейтестов "действительно хорошие".



Что касается XDefiant, Ubisoft "очень довольна" результатами недавнего закрытого бета-тестирования. Отзывы игроков были "очень хорошими", и хотя еще есть над чем работать, теперь Ubisoft достаточно хорошо осведомлена об игре, чтобы официально объявить, что она выйдет в этом финансовом году (к марту 2024 года).



