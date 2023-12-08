Ubisoft опубликовала обзорный 10-минутный геймплейный ролик Skull and Bones

Skull and Bones — главный герой десятиминутного видеоролика, в котором подробно исследуются механики, регулирующие игровой процесс игры Ubisoft, которая наконец-то получила официальную дату выхода.

Во время The Game Awards 2023 французская компания объявила, что Skull and Bones будет доступна с 16 февраля 2024 года, положив конец многочисленным слухам о проблемах, связанных с разработкой спин-оффа Assassin's Creed.

Часть геймплея, связанная с морскими сражениями, очень ясна, ведь именно этот элемент новая игра Ubisoft позаимствовала из вышеупомянутой серии Assassin's Creed, пытаясь сделать корабли, участвующие в бою, еще более зрелищными в открытом море.

Однако помимо сражений у игроков будет множество возможностей для настройки корабля и экипажа, секреты, которые нужно раскрыть, потенциальные союзники, с которыми можно заключать соглашения, и, наконец, сюжет, в котором они могут заработать огромное количество денег и славы.