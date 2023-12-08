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Skull and Bones 16.02.2024
Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 258 оценок

Ubisoft опубликовала обзорный 10-минутный геймплейный ролик Skull and Bones

monk70
Новости

Skull and Bones — главный герой десятиминутного видеоролика, в котором подробно исследуются механики, регулирующие игровой процесс игры Ubisoft, которая наконец-то получила официальную дату выхода.

Во время The Game Awards 2023 французская компания объявила, что Skull and Bones будет доступна с 16 февраля 2024 года, положив конец многочисленным слухам о проблемах, связанных с разработкой спин-оффа Assassin's Creed.

Часть геймплея, связанная с морскими сражениями, очень ясна, ведь именно этот элемент новая игра Ubisoft позаимствовала из вышеупомянутой серии Assassin's Creed, пытаясь сделать корабли, участвующие в бою, еще более зрелищными в открытом море.

Однако помимо сражений у игроков будет множество возможностей для настройки корабля и экипажа, секреты, которые нужно раскрыть, потенциальные союзники, с которыми можно заключать соглашения, и, наконец, сюжет, в котором они могут заработать огромное количество денег и славы.

-1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
makeavelli

забавно как из наработок assassins creed 4 вырос этот монстр

правда как был калом так и помрёт калом =(

эта игра могла бы выйти норм лет так 8 назад =))) в 2015 но не в 24

7
вупсич пупсич

Ура, новый асасин крид.
гатдемит опять негры папуасы черные звери.

3
CRYOSHADE

То есть они 8 лет делали... Ремастер корсаров?

3
KIBERMAX

Ну и Кал Калыч.

1
вупсич пупсич

У моего друга ник такой в стиме

-3
qDan

Пока не раскрыл новость полностью, думал что это такая подколка в превьюшке и слащявый негр-драйвер в шмоточках от Дольщи&Кабаны не настоящий, а вырван из какой-нибудь ЖТА или Вош Догс - настолько нелепо он выглядит...

Присоединюсь к комментарию ниже - году в 2015 такая игра была бы шикарной - всё выглядит и играется в духе Чёрного Флага, но на борту одного корабля будет масса живых игроков, как в Блеквейке или Море Воров.

Сейчас же геймплей выглядит максимально скупо - всё показанное уже было реализовано в десятках пиратских игр, начиная с маленьких аркад, заканчивая полноценными корсароподобными играми.

Вангую, что игру постигнет та же судьба, что постигла немецкого "Рейвена", который был таким же кривым долгостроем, ни кому не нужным по итогу.

1
marsh resident

она исключительно как мультиплеер будет?

0
makeavelli

12 июня 2017 =) великий долгострой

0
Eclair_93

Посмотри дату анонса Star Citizen )))))))))

0
alexhistory

Плавают они там что то тюда сюда, а где толк? Толка нет, обходим стороной ребята!

0
Hog2012

Они избавились от ужасной накладной брони? Ну теперь хотя бы корабли на себя похожи.

0
hamshut

Не понял описание, кто главный герой: Skull and Bones или в игре реально есть ГГ?

0
Goodvini

Он там на парусной лодке на глиссер вышел что ли, кочегарит мама не горюй))), игра будет скучной.

0
Лидер_Мур

Обязательно заценю, прям очень хочется подняться с дешевой шлюпки до какого-нить топового 5 якурсного корабля с 100 пушками)))

0
Alex40001

как f2p норм как игра за 70баксов кал

0