Ubisoft опубликовала обзорный 10-минутный геймплейный ролик Skull and Bones

Skull and Bones — главный герой десятиминутного видеоролика, в котором подробно исследуются механики, регулирующие игровой процесс игры Ubisoft, которая наконец-то получила официальную дату выхода.
Во время The Game Awards 2023 французская компания объявила, что Skull and Bones будет доступна с 16 февраля 2024 года, положив конец многочисленным слухам о проблемах, связанных с разработкой спин-оффа Assassin's Creed.
Часть геймплея, связанная с морскими сражениями, очень ясна, ведь именно этот элемент новая игра Ubisoft позаимствовала из вышеупомянутой серии Assassin's Creed, пытаясь сделать корабли, участвующие в бою, еще более зрелищными в открытом море.
Однако помимо сражений у игроков будет множество возможностей для настройки корабля и экипажа, секреты, которые нужно раскрыть, потенциальные союзники, с которыми можно заключать соглашения, и, наконец, сюжет, в котором они могут заработать огромное количество денег и славы.
забавно как из наработок assassins creed 4 вырос этот монстр
правда как был калом так и помрёт калом =(
эта игра могла бы выйти норм лет так 8 назад =))) в 2015 но не в 24
Ура, новый асасин крид.
гатдемит опять негры папуасы черные звери.
То есть они 8 лет делали... Ремастер корсаров?
Ну и Кал Калыч.
У моего друга ник такой в стиме
Пока не раскрыл новость полностью, думал что это такая подколка в превьюшке и слащявый негр-драйвер в шмоточках от Дольщи&Кабаны не настоящий, а вырван из какой-нибудь ЖТА или Вош Догс - настолько нелепо он выглядит...
Присоединюсь к комментарию ниже - году в 2015 такая игра была бы шикарной - всё выглядит и играется в духе Чёрного Флага, но на борту одного корабля будет масса живых игроков, как в Блеквейке или Море Воров.
Сейчас же геймплей выглядит максимально скупо - всё показанное уже было реализовано в десятках пиратских игр, начиная с маленьких аркад, заканчивая полноценными корсароподобными играми.
Вангую, что игру постигнет та же судьба, что постигла немецкого "Рейвена", который был таким же кривым долгостроем, ни кому не нужным по итогу.
она исключительно как мультиплеер будет?
12 июня 2017 =) великий долгострой
Посмотри дату анонса Star Citizen )))))))))
Плавают они там что то тюда сюда, а где толк? Толка нет, обходим стороной ребята!
Они избавились от ужасной накладной брони? Ну теперь хотя бы корабли на себя похожи.
Не понял описание, кто главный герой: Skull and Bones или в игре реально есть ГГ?
Он там на парусной лодке на глиссер вышел что ли, кочегарит мама не горюй))), игра будет скучной.
Обязательно заценю, прям очень хочется подняться с дешевой шлюпки до какого-нить топового 5 якурсного корабля с 100 пушками)))
как f2p норм как игра за 70баксов кал