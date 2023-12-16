Ubisoft подтвердила, что в Skull and Bones появятся гигантские морские чудовища

Напомним, что при анонсе Skull and Bones разработчики обещали создать открытый мир с пиратской тематикой и морскими сражениями, а также морских чудовищ, призванных терроризировать жизнь игроков. Но с тех пор о присутствии этих существ в игре не было никаких подробностей или новой информации, что заставило многих фанатов думать, что Ubisoft забросила эту идею.
Теперь можно сказать, что почитатели Ктулху могут быть спокойны: гигантские морские чудовища действительно появятся в открытых морях Skull and Bones. Эту информацию подтвердила студия Ubisoft Singapore, отвечающая за разработку, в рамках презентации в Сингапуре.
Сценарист Ян Гуо пояснил, что в игре смешиваются реалистичные и фэнтезийные элементы - и одним из них как раз и является существование подобных существ. Они будут полны решимости уничтожить любой корабль, который встанет у них на пути, поэтому разработчики рекомендуют отправляться на их поиски только в компании друзей.
Кроме того, разработчики сообщили об одном из монстров, который появится в Skull and Bones вскоре после запуска: это гигантское чудовище с рептилоидной внешностью и телом со светящимися частями. Остальное, похоже, пока держится в секрете, поэтому пока остается только наблюдать!
Релиз Skull and Bones запланирован на 16 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
ктулху фхтагн
классно! жаль пираты все какие то грязные, черные такие пираты как будто не мылись год, а так классно.
Круто! Ещё и релиз будет!
Мда...Уже не знают, что придумать...лучше уж в Black flag поиграть...
накуканить ктулху? норм)
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