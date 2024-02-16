Ubisoft показала контроллер-штурвал с песнями шанти для Skull and Bones

Ubisoft анонсировала контроллер-штурвал для Skull and Bones как раз к официальному запуску игры сегодня. Официальное видео демонстрирует предполагаемый дизайн и функциональность, хотя неясно, является ли это рендером или подлинным прототипом продукта.
Штурвал имеет D-pad кнопки, встроенные в левую сторону, а также лицевые кнопок «точного управления», что означает, что у вас будет более высокий уровень контроля при управлении кораблём. Он вращается на 360 градусов, а также регуляторы скорости, которые можно использовать для различных функций в игре.
Штурвал даже светится и даже может проигрывать песни шанти. На самом деле, это скорее тщательно продуманный рекламный ход, а не периферийное устройство, которое вы сможете приобрести. Кажется, Ubisoft забыла, что сейчас февраль, а не апрель. В наши дни многие представленные аппаратные средства фактически не поступили в продажу, что мы видели на многих различных нестандартных версиях Xbox Series X и некоторых контроллерах.
очередной высер