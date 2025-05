Ubisoft раскрыла детали нового полноценного PvP-режима для Skull and Bones

Ubisoft раскрыла детали нового полноценного PvP-режима Death Tides для Skull and Bones. При запуске игрокам будут доступны два режима — классический командный deathmatch Fleetfire и режим Tidebreaker в стиле king of the hill.

Fleetfire — традиционный командный deathmatch, где игроки делятся на команды, размер которых зависит от карты. Побеждает команда, набравшая нужное количество очков за убийства или лидирующая по истечении времени.

Tidebreaker — это режим с одной контрольной точкой, которую нужно захватить и удерживать. Очки начисляются в зависимости от количества игроков на точке, а при превосходстве врагов зона переходит под их контроль.

Для удобства игроков предусмотрена опция Quick Play, позволяющая быстро попасть в активные матчи. Кроме того, в Death Tides будут отдельные награды, мотивирующие участие в PvP-сражениях. Новый режим обещает добавить динамики и соревновательности в Skull and Bones.