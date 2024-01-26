Ubisoft раскрыла эндгейм Skull and Bones и план выпуска контента первого года

Сегодня Ubisoft рассказала, чего игроки могут ожидать от эндгейма предстоящей пиратской игры Skull and Bones, помимо плана сезонов в течение первого года.

Эндгейм, похоже, сосредоточен на создании собственной пиратской империи, взяв под свой контроль местную промышленность и наводнив контрабандные маршруты товарами. Кроме того, вы можете сами контролировать маршрут. Мы даже получили представление о том, что будет реализовано после запуска для улучшения этой ситуации, включая назначение кораблей или флотов для патрулирования торговых путей с целью подкупа чиновников.

Вы можете взглянуть на полную дорожную карту первого года эксплуатации, которая будет удачно разделена на четыре сезона.

Первый сезон будет называться «Бешеные приливы», второй сезон — «Хор хаоса», третий сезон — «По следам дракона», а четвертый сезон пригласит вас в «Тени глубин». Каждый сезон будет посвящен легендарному капитану-сопернику, с которым вам предстоит сражаться, включая Филиппа ла Песта, близнецов Хубак и Ли Тянь Нин. Четвертый до сих пор остается загадкой.

Также будет множество новых занятий, включая морских монстров и различные мировые события, а также новые возможности захвата территорий для ваших пиратских империй. Конечно, как и во всех живых сервисах, вас будут соблазнять сезонные награды, такие как новая мебель, оружие и корабли.

Второе видео демонстрирует саму игру, включая враждебные захваты, легендарные ограбления и многое другое.

Skull and Bones выйдет для PS5, Xbox Series X|S и ПК 16 февраля 2024 года. Если вы оформите предварительный заказ на Premium Edition, вы получите ранний доступ на 3 дня.