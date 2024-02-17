Унылые квесты и отсутствие полировки: Появились первые отзывы о Skull and Bones

С момента своего анонса более десяти лет назад Skull and Bones откладывалась бесчисленное количество раз, но вот игра наконец-то появилась в продаже вместе с бесплатной восьмичасовой пробной версией.

И хотя Ubisoft запоздала с отправкой кодов для рецензий, тем не менее, несмотря на эту задержку, в популярных изданиях уже начали появляться различные рецензии. Большинство из них отнеслись к игре с осторожным оптимизмом, тем не менее, как пиратское фэнтезийное приключение она, похоже, стала полным разочарованием.

Как и положено, игра сейчас оценивается профильными СМИ и получила достаточное количество рецензий, чтобы набрать всего 65 баллов на Metacritic. По мнению критиков, которым удалось поиграть в игру, Skull and Bones не слишком удалась, поскольку в ней нет ничего интересного, кроме элементарных морских сражений.

Try Hard Guides - 8/10

Jeuxvideo.com - 7,5/10

Geek Culture - 6/10

Pure Xbox - 6/10

Gamereactor - 4/10

PCGamesN - 4/10

PC Invasion - 4/10

GGRecon - 4/10

The Times - 4/10

Financial Times - 4/10

Спойлер

Try Hard Guides: "Skull and Bones обещает приключения в открытом море. Хотя в игре слишком много внимания уделяется механике морских сражений, она все равно остается интересной и не быстро приедается. Несмотря на некоторую повторяемость, Skull and Bones должна подарить много часов развлечений и множество возможностей для кастомизации тем, кто захочет поплавать по ее водам". GGRecon: "В Skull and Bones есть короткие моменты, когда я вижу остатки страсти. Все остальное - рутина. Вполне предсказуемо, учитывая задержки и проблемы с разработкой игры, но, тем не менее, это разочарование." PCGamesN: "Skull and Bones обещает пиратское приключение нашей мечты, но не дотягивает до него из-за скудного сюжета, отсутствия индивидуальности и геймплея, который колеблется между разочарованием и нудностью". PC Invasion: "Вместо того чтобы быть мрачной пиратской игрой, Skull and Bones - это мародер с оружием в открытом море, который то и дело спотыкается в своих ногах. Надеюсь, в ближайшие годы она превратится в игру, которая подойдет не только для морских сражений".

Они утверждают, что несмотря на неоднократные переносы, проект так и не был до конца отполирован. К положительным аспектам можно отнести занятную кастомизацию кораблей и красивый открытый мир, однако большая часть игры не приносит удовольствия. Помимо технических проблем, квесты просты и скучны. По мнению рецензентов, на фоне множества игр с живым сервисом игра ничем не выделяется, даже если учесть тот факт, что ААА-приключений на пиратскую тему не так уж и много.

Хотя Ubisoft считает, что данная игра обладает всеми нужными ингредиентами для долгоиграющего живого сервиса, по мнению критиков, возможности мультиплеера реализованы не полностью. По их мнению, взаимодействие между игроками довольно ограниченное.

Это происходит и во время определенных эпизодов, и во время погонь, и в ряде подобных случаев. И хотя Ubisoft по-прежнему уверена в том, что это релиз уровня AAAA, Skull and Bones, судя по всему, сталкивается со значительными трудностями.