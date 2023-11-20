Управляющий директор Ubisoft Singapore: Skull and Bones "отправится в плавание" в следующем году

kull and Bones - это, пожалуй, самая проблемная игра в новейшей истории. За последние несколько лет ее выход откладывался уже множество раз, но, несмотря на все эти отсрочки, Ubisoft Singapore, как сообщается, по-прежнему с головой погружена в работу и жаждет реализовать задуманное.

Недавно в студии произошли перестановки, в результате которых был открыт новый офис и назначен новый управляющий директор. Бывший управляющий директор Ubisoft Singapore Дэррил Лонг (Darryl Long) переехал в Торонто. В связи с переездом он подтвердил, что Skull and Bones будет выпущена в период с января по март 2024 года, что подтверждает более ранние сообщения об этом же сроке.

В статье, опубликованной Yahoo Gaming SEA, говорится, что Дэррил Лонг подтвердил изданию сроки выхода игры. Лонг покидает Ubisoft Singapore после трех лет работы в должности управляющего директора, который изначально был назначен для исправления якобы "токсичной культуры" в студии.

Его место займет Жан-Франсуа Валли, который с 2024 года будет курировать студии Ubisoft в Индии, на Филиппинах, в Сингапуре и Вьетнаме.

Так что тем, кто годами ждал выхода Skull and Bones, возможно, осталось не так уж долго сидеть в сторонке, разминая затекшие пальцы. Игра должна выйти в январе-марте 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.