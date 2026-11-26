Французское издательство Ubisoft оказалось в центре судебного разбирательства из-за громких маркетинговых заявлений, которыми сопровождался выход пиратского экшена Skull and Bones. В ходе процесса юристы компании заявили, что присвоенный игре статус «AAAA» был обычным рекламным преувеличением и не накладывал на разработчиков реальных обязательств.
Как сообщает издание Game File, поводом для спора стал иск одного из игроков, поданный в 2025 году. Истец обвинил руководство издательства в том, что оно намеренно ввело аудиторию в заблуждение агрессивной промокампанией, пытаясь оправдать высокий стартовый ценник в 70 долларов США перед релизом проекта в феврале 2024 года.
Линия защиты Ubisoft выстроена вокруг американской правовой доктрины «classic puffery» — так в юриспруденции называют классическую рекламную гиперболу, которую потребитель не должен воспринимать как точный факт. Адвокаты настаивают, что громкие слова гендиректора Ива Гиймо про «quadruple-A» уровень пиратского экшена носили исключительно маркетинговый характер и не являлись юридической гарантией качества продукта.
Судебное разбирательство продолжается, и судье еще предстоит оценить убедительность правовых аргументов защиты издательства перед вынесением решения.
Та ты шо!
Там же уровень АААААА вообще.
Странно как гуанофилд не назвали АААА игрой.
это было очевидно что убисофт ссыт в уши. хз кто повелся...
"Ловкость рук и никакого мошенничества" . Юбики постоянно вводят в заблуждения.
Так эти буковки изначально про бюджет, а не качество. То есть они просто хвалились, что слили кучу бабла на ту игру, не более.