Французское издательство Ubisoft оказалось в центре судебного разбирательства из-за громких маркетинговых заявлений, которыми сопровождался выход пиратского экшена Skull and Bones. В ходе процесса юристы компании заявили, что присвоенный игре статус «AAAA» был обычным рекламным преувеличением и не накладывал на разработчиков реальных обязательств.

Как сообщает издание Game File, поводом для спора стал иск одного из игроков, поданный в 2025 году. Истец обвинил руководство издательства в том, что оно намеренно ввело аудиторию в заблуждение агрессивной промокампанией, пытаясь оправдать высокий стартовый ценник в 70 долларов США перед релизом проекта в феврале 2024 года.

Линия защиты Ubisoft выстроена вокруг американской правовой доктрины «classic puffery» — так в юриспруденции называют классическую рекламную гиперболу, которую потребитель не должен воспринимать как точный факт. Адвокаты настаивают, что громкие слова гендиректора Ива Гиймо про «quadruple-A» уровень пиратского экшена носили исключительно маркетинговый характер и не являлись юридической гарантией качества продукта.

Судебное разбирательство продолжается, и судье еще предстоит оценить убедительность правовых аргументов защиты издательства перед вынесением решения.