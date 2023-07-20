Официально анонсирован приключенческий боевик про Кинг-Конга Skull Island: Rise of Kong

Издательство GameMill Entertainment и разработчик IguanaBee анонсировали приключенческий боевик Skull Island: Rise of Kong для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Она запустится этой осенью.
Skull Island: Rise of Kong будет стоить 39,99 долларов за стандартное издание. Цифровое роскошное издание «Colossal Edition» также будет доступно за 49,99 долларов США и включает в себя восемь эксклюзивных эффектов плёнки с возможностью испытать режим ярости с красным оттенком и оригинальный внешний вид классических фильмов о Кинг-Конге 1933 и 1970-х годов, набор с восемью различными цветами, чтобы вы могли выбрать своего собственного Конга, режим битвы с боссом, позволяющий вам победить всех титанов Острова Черепа, и эксклюзивный набор закулисных событий, включающий взгляды на игровые иллюстрации и полностью оригинальные оркестровая фонограмма.
Основанная на богатой истории Острова Черепа, разработанная создателем Джо ДеВито и основанная на Кинг-Конге Мериан С. Купер, эта захватывающая приключенческая игра от третьего лица позволяет вам стать Конгом в путешествии мести, сражаясь за свое законное место в качестве Король Острова Черепа.
Примите участие в захватывающем приключении, чтобы отомстить за смерть родителей Конга от рук самого опасного хищника: ужасного ящера Гау. Путешествуйте по загадочному острову и раскрывайте его секреты в разнообразных коварных средах, открывая для себя силу, протекающую через его экзотическую флору и фауну. Покоряйте волны первобытных зверей, побеждайте уникальных боссов и станьте выше всех, кто стоит на пути Конга к королю.
Вот мне интересно неужели разработчики и издатели не видят что это полная дичь,можно же просто выйти на улицу и показать это первым попавшимся людям и те им скажут что эту игру делали школьники пятиклассники на перемене.
ну и шлак))))))
Соперник голлума по всратости
Ну и графон)
Все ,это игра года ,не меньше
Всегда удивляюсь, как этому издателю дают такие крупные лицензии.
Avatar, Nickelodeon, G.I. Joe, Zombieland.
Клепают такие себе игры, но лицензии получают.