Трейлер Skull Island: Rise of Kong, игры про Кинг-Конга, утонул в дизлайках

Первый трейлер Skull Island: Rise of Kong, новой игры про приключения Кинг-Конга, «утонул» в дизлайках. У ролика игры от студии GameMill Entertainment — более 40 тысяч просмотров, при этом 818 лайков и почти 5 тысяч негативных оценок. В комментариях пользователи шутят о том, что экшен однозначно получит звание «Игры года 2006 года», а также «радуются» новому тайтлу на PS2.

«Наконец-то новая игра для PS2! Ждал 10 лет! Пора достать мою PS2 с чердака!» — ShadowDragon.

«Как потрясающе выглядит игра для GameCube!» — LLPBrett.

«Forspoken, Gollum, а теперь и это. Трилогия, наконец, завершена», — CucuyVT.

«Почему игра Peter Jackson's King Kong, вышедшая в 2005 году, выглядит лучше, чем эта, которая выходит в 2023?» — gbonenumber1.

«Без сомнения, это будет одна из лучших игр 2006 года», — joshhickeysmoviereviews.

Skull Island: Rise of Kong выйдет осенью 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.