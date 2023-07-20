В сеть попали изображения и информация о новой игре про Кинг-Конга Skull Island: Rise of Kong

Amazon Spain полностью слила информацию о существовании новой игры про Кинг-Конга Skull Island: Rise of Kong, подтвердив всевозможные детали.
Для начала было подтверждено, что по крайней мере будут версии для PS4, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series/Xbox One для Skull Island: Rise of Kong. Конечно, она также дойдет до ПК, но в утечке Amazon она отсутствует.
Было подтверждено, что издателем видеоигры является GameMill Entertainment, которая имеет в своем активе такие игры, как Avatar: TLA - Quest for Balance или Nick All-Star Brawl.
И, наконец, правда в том, что у нас также есть всевозможные данные об истории и игровом процессе Skull Island: Rise of Kong:
- Игра Skull Island: Rise of Kong представляет собой приключенческий боевик от третьего лица.
- Целью будет отомстить за родителей самого Кинг-Конга, погибшего от рук альфа-хищника по имени Гау.
- В ходе игры необходимо будет побеждать волны всевозможных врагов, которые встанут на пути к этой цели.
- Карта будет иметь всевозможные настройки, в которых можно найти болота, водопады, джунгли всех видов и ряд пещер, которые скрывают интересные секреты острова.
Мда, мобилка какая-то...
Какой-то он анимешный
Очередной Голлум?