В сеть попали изображения и информация о новой игре про Кинг-Конга Skull Island: Rise of Kong ©

Amazon Spain полностью слила информацию о существовании новой игры про Кинг-Конга Skull Island: Rise of Kong, подтвердив всевозможные детали.

Для начала было подтверждено, что по крайней мере будут версии для PS4, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series/Xbox One для Skull Island: Rise of Kong. Конечно, она также дойдет до ПК, но в утечке Amazon она отсутствует.

Было подтверждено, что издателем видеоигры является GameMill Entertainment, которая имеет в своем активе такие игры, как Avatar: TLA - Quest for Balance или Nick All-Star Brawl.

И, наконец, правда в том, что у нас также есть всевозможные данные об истории и игровом процессе Skull Island: Rise of Kong: