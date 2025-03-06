Hidden Variable больше не будет работать над Skullgirls из-за спора с издателем Autumn Games

Hidden Variable на Bluesky опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что студия больше не участвует в разработке игр Skullgirls из-за юридического спора с Autumn Games, издателем франшизы.

Спор в настоящее время является предметом судебного разбирательства, которое было начато в Верховном суде округа Лос-Анджелес. Поскольку судебный спор продолжается, Hidden Variable не может комментировать происходящее до его завершения.

Компания Hidden Variable не сообщила, в чём заключается проблема между разработчиком и издателем, но, судя по всему, она может быть связана с пропущенными платежами, поскольку юридический документ был найден на Trellis. Судя по отчёту, Hidden Variable утверждает, что Autumn Games неоднократно не выплачивала разработчикам деньги с ноября по настоящее время, общая сумма задолженности составляет 1,23 миллиона долларов.

Несмотря на то, что Hidden Variable больше не будет работать над играми франшизы Skullgirls, компания Autumn Games якобы заявила, что продолжит обновлять Skullgirls, несмотря на продолжающийся спор. Однако она не уточнила, какие игры будут обновлены и когда сообщество сможет увидеть эти обновления.

По состоянию на 21 января 2025 года Hidden Variable больше не участвует в разработке Skullgirls Mobile, 2nd Encore или других игр, связанных с Skullgirls, из-за спора с Autumn Games, который в настоящее время является предметом судебного разбирательства в Верховном суде округа Лос-Анджелес. В связи с этим мы надеемся, что вы понимаете, что, помимо этого заявления, мы не будем давать дальнейших комментариев, пока этот спор не будет урегулирован. Все мы в HVS невероятно гордимся тем, что за 10 с лишним лет мы вложили в Skullgirls во всех её проявлениях более 10 лет, включая создание и поддержку Skullgirls Mobile, добавление новых персонажей и платформ в Skullgirls 2nd Encore, поддержку соревновательного сообщества с помощью серии чемпионатов Skullgirls и помощь новым и старым фанатам в любви к франшизе с помощью вебтуна Skullgirls и множества других партнёрских проектов. Больше всего мы благодарны за то, что смогли отпраздновать и поддержать несравненное сообщество Skullgirls, со многими из которых нам посчастливилось лично познакомиться на протяжении многих лет на различных мероприятиях. Спасибо вам всем за все - вы не заслуживаете ничего, кроме самого лучшего.

На протяжении многих лет у Skullgirls были непростые времена: первоначальный разработчик был отстранён от проекта компанией Autumn Games из-за обвинений, выдвинутых против главы студии Майка Займонта.