Skullgirls получил обновление с цензурой - Файтинг подвергся ревью-бомбингу от разозленных игроков ©

На прошлой неделе игроки Skullgirls пришли в ярость, когда в обновлении были отцензурены персонажи и некоторые изображения. После этого обновления тысячи фанатов стекаются на страницу Steam, чтобы оставить негативный отзыв 2nd Encore, снизив ее оценку до красного "В основном отрицательной".

Игре уже несколько лет, а обновления выходят медленно.Несмотря на это, они буквально сделали обновление, чтобы удалить все, что посчитали оскорбительным, даже не оставив возможности сохранить или изменить оригинальный дизайн.

Не надо цензурировать контент 10-летней давности в угоду чьим-то безумным политическим взглядам.

Многие рецензенты требуют вернуть деньги или вернуть старый контент, утверждая, что "цензура" удалила ключевые компоненты игры, которые вдохновили их на покупку.

Общее мнение, которое можно получить на странице Steam, заключается в том, что произошло корпоративное поглощение, в результате которого все оригинальные разработчики были уволены, а новая "woke" команда стала жестко цензурировать старый контент. Это почти так, но не совсем.

Три года назад против ведущего дизайнера Skullgirls Майка Займонта были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Он также подвергся нападкам за расистскую шутку "я не могу дышать" во время турнира, которая, по его словам, была призвана привлечь внимание к Black Lives Matter. Несколько разработчиков уволились из-за его поведения, обвинений в его адрес и внутреннего расследования, которое выявило неправомерные действия - после этого Займонт уволил всех оставшихся сотрудников.

Hidden Variable и Autumn Games, которые разработали и издали Skullgirls Mobile, затем разорвали связи с Lab Zero, но заявили, что игра "больше, чем любой человек", и объявили, что возьмут на себя ответственность за "создание нового контента Skullgirls".