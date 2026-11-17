Независимая студия Bravarda, известная по играм Extremely Powerful Capybaras и Sky Caravan, объявила о прекращении деятельности. Разработчики опубликовали официальное обращение, в котором объяснили причины такого решения.

По словам команды, почти три года они пытались восстановиться после сложного релиза. Из-за нехватки мощностей они не смогли обеспечить стабильную работу онлайн-режимов во всех регионах на старте, особенно в Китае. В результате игра получила смешанные отзывы в Steam и не окупила затраты на разработку. Без финансирования студия не смогла выпускать обновления и исправлять ситуацию. Разработчики признали свою ответственность за состояние проекта на релизе.

После этого Bravarda пыталась двигаться дальше: команда сменила движок с Unity на Godot и начала работу над новыми проектами. Однако, по словам авторов, в инди-сегменте стало крайне сложно получить финансирование. Чтобы выжить, студия бралась за сторонние заказы (work-for-hire), но со временем это привело к накоплению финансовых проблем и личных жертв.

В заключение разработчики признались, что очень устали, и поняли: пора принять реальность такой, какая она есть. За шесть лет шесть друзей вместе осуществили свою детскую мечту, выпустив две игры для разных платформ, в которые сыграли сотни тысяч человек. Студия поблагодарила всех, кто помогал им на этом пути, и попросила других инди-разработчиков продолжать создавать игры. Игры Bravarda останутся доступными на всех платформах.