Китайские фанаты Sky: Children of the Light начали строить летательные аппараты из мусора ради подражания любимой игре

Увлечение медитативной сетевой адвенчурой Sky: Children of the Light привело к необычному социальному феномену среди жителей отдаленных провинций Азии. Игроки из сельских районов Китая начали массово конструировать настоящие летательные аппараты и беспилотники из собранного на улице пластикового мусора, пытаясь перенести виртуальный опыт парения в реальность.

О необычной активности аудитории сообщила директор по китайскому маркетингу и проектным операциям студии thatgamecompany Юйдан Цэнь в рамках корпоративного подкаста thatTApodcast. По ее словам, провинциальные игроки объединяются в организованные группы, находят бытовые отходы и создают из них действующие самодельные планеры и управляемые дроны без профессионального инженерного оборудования.

В Китае игроки в Sky из сельской местности пытаются строить собственные самолеты из пластикового мусора. Они собирают отходы и объединяются, чтобы создавать свои летательные аппараты.

- Юйдан Цэнь, директор по маркетингу и проектным операциям thatgamecompany в Китае

Поводом для публичного обсуждения роликов с кустарными самолетами послужило увлечение технического специалиста thatgamecompany по имени Брайан Ти. Программист потратил 8 месяцев личного времени на самостоятельную сборку полноразмерного летательного аппарата. После демонстрации видеозаписей из китайских деревень инженеры и маркетологи студии провели длительные обсуждения, сравнивая самоделки из отходов с чертежами сотрудника калифорнийского офиса.

Вместо предостережений о безопасности опасных полетов маркетинговый отдел решил использовать вирусное хобби игроков в рекламных целях. В студии уже начали прорабатывать совместную глобальную инициативу, в рамках которой авторы игры и фанатское сообщество смогут официально объединиться для постройки единого тематического летательного аппарата.

Мультиплеерная адвенчура Sky: Children of the Light вышла в 2019 году и поддерживается студией уже более 7 лет. На территории Китая проект распространяется через издательство NetEase, где вокруг медитативного исследования виртуальных миров сформировалась обособленная аудитория со специфическими традициями взаимодействия с игровым брендом.