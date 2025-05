Представлен первый трейлер анимационного фильма по мотивам Sky: Children of the Light

Студия thatgamecompany, подарившая миру Journey, Flower и Sky: Children of the Light, представила трейлер своего первого анимационного фильма The Two Embers: Part One. Лента станет частью вселенной Sky и расскажет о происхождении мира, парящего среди облаков.

Премьера состоится 21 июля во внутриигровом кинотеатре Sky Cinema, где тысячи игроков смогут вместе насладиться просмотром. История будет разбита на четыре главы, которые будут выходить еженедельно.

The Two Embers: Part One — это немой фильм, в котором акцент сделан на визуальное повествование. Сюжет расскажет о путешествии осиротевшего ребёнка и раненого ламантина по охваченному тьмой миру. По словам креативного директора Дженовы Чена, картина поднимает важные темы — утрату, гнев и силу доброты.

Игра доступна на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и мобильных устройствах.