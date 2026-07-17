Sky: Children of the Light превратит картины Ван Гога в игровое путешествие, где главное - не искусство, а люди рядом

Студия thatgamecompany поделилась подробностями обновления «Дорогой Ван Гог» для Sky: Children of the Light. Новый сезон предлагает интерактивное путешествие по жизни и творчеству Винсента Ван Гога, позволяя игрокам исследовать миры, вдохновлённые его знаменитыми полотнами, и по-новому взглянуть на историю одного из самых известных художников.

Авторы подчёркивают, что центральной темой обновления станет не только творчество Ван Гога, но и люди, поддерживавшие его на протяжении всей жизни. Основой повествования станет многолетняя переписка художника с братом Тео, а рассказчицей выступит Йоханна ван Гог-Бонгер — жена Тео, сыгравшая ключевую роль в сохранении и популяризации наследия Винсента после его смерти. Именно благодаря публикации писем художника его личность получила новое осмысление.

Игрокам предстоит посетить красочные локации, вдохновлённые работами Ван Гога: от сельских пейзажей Нидерландов до узнаваемых звёздных неб, воссозданных с помощью анимированных мазков и характерной цветовой палитры. Обновление также предложит кооперативные элементы, позволяющие совместными усилиями возвращать свет и краски в окружающий мир. Эта механика символизирует взаимопомощь и поддержку — темы, проходящие через всю историю художника.

По словам разработчиков, «Дорогой Ван Гог» стремится уйти от привычного образа одинокого гения и показать, насколько важную роль в жизни и творчестве Винсента сыграли близкие ему люди. Благодаря этому обновление обещает стать не просто художественным экспериментом, а эмоциональным рассказом о человеческих отношениях, памяти и силе искусства.