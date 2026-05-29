Hope in the City - новый сюжетный триллер от авторов Sky of Tides делает ставку на атмосферу и расследование

Студия Lofty Sky Games представила новый трейлер Hope in the City — атмосферного сюжетного триллера с элементами расследования, который делает упор не на экшен, а на напряжение, визуальный стиль и постепенное раскрытие тайны. Проект описывают как нелинейную narrative-игру, где игрокам предстоит взять на себя роль Хоуп Сонг, отправившейся на поиски исчезнувших родителей в мрачном и, на первый взгляд, спокойном городе.

Главной особенностью Hope in the City станет расследование через наблюдение и анализ. Игрокам нужно собирать улики, делать зарисовки в блокноте Хоуп и постепенно связывать детали воедино, чтобы продвигаться по сюжету. Судя по трейлеру, игра делает ставку на медленное, почти детективное погружение в происходящее — в духе narrative-приключений, где атмосфера важнее перестрелок и постоянного экшена.

Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль. Угловатая, слегка «пластиковая» графика неожиданно хорошо сочетается с тревожной атмосферой и ощущением изоляции. Это тот случай, когда необычная подача работает на общее настроение, а не выглядит попыткой сэкономить бюджет. Разработчики также обещают полноценные постановочные кат-сцены и нелинейное повествование с акцентом на исследование города.

Интерес к проекту подогревает и сама команда Lofty Sky Games. В разработке участвуют люди, ранее работавшие над Battlefield, Minecraft Legends и I Was A Teenage Exocolonist, а также ветераны EA, Ubisoft и Behaviour Interactive. Кроме того, студия напоминает, что их предыдущая игра Sky of Tides получила награду GDC Best in Play 2026, что для инди-команды уже выглядит серьезной заявкой.

Пока Hope in the City выглядит как один из тех камерных проектов, которые могут неожиданно выстрелить за счет атмосферы и сильного сюжета — особенно на фоне переизбытка однотипных хорроров и экшенов.