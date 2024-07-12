Новый трейлер Skydance's Behemoth: много крови, отрубленные головы, разрубленные тела

Студия Skydance Interactive, известная по The Walking Dead: Saints & Sinners, представила новый трейлер своего предстоящего проекта Skydance's Behemoth. Игра, анонсированная для PlayStation VR2 на недавнем мероприятии State of Play, привлекла внимание игроков своим брутальным геймплеем.

Разработчики поделились с порталом IGN так называемым red-band-трейлером, который содержит более откровенные сцены, чем версия, показанная на State of Play. Этот ролик раскрывает истинную природу игрового процесса, которая оказалась значительно более жестокой, чем можно было предположить по публичной демонстрации.

Релиз Skydance's Behemoth запланирован на осень 2024 года. Помимо PlayStation VR2, игра также будет доступна в Steam и на устройствах линейки Quest, что позволит широкому кругу любителей виртуальной реальности оценить новый проект от создателей The Walking Dead: Saints & Sinners.