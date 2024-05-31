Создатели The Walking Dead Saints & Sinners показали новый трейлер VR-экшена Behemoth

Помимо таких игр, как Concord и Astro Bot, в последнем State of Play Sony рассказала о играх, которые выйдут на PlayStation VR2 в этом году. Среди них - игра Behemoth от Skydance Games, которая выйдет осенью 2024 года. После того как на Отреченные земли обрушилась чума, приведшая к разрушению городов, оставшиеся в здравом уме люди вынуждены бороться за свое выживание. Посмотрите первый геймплей ниже.

Разработанная командой, стоящей за The Walking Dead: Saints and Sinners, Behemoth сосредоточена на рукопашном бое с акцентом на физику. Игроки могут орудовать мечами и топорами, использовать грейферный крюк для спуска мостов, открывать снаряжение и многое другое. Грейферный крюк также идеально подходит в бою, чтобы тянуть врагов и отправлять их с мостов или доставать оружие.

Вы также можете выполнять жестокие финишные удары и сталкивать противников с опасных препятствий. Другие выжившие будут противостоять вам на каждом шагу, но это далеко не самая большая угроза, ведь в мире обитают огромные боссы, которых нужно победить. Ждите новых подробностей о Behemoth, включая дату выхода, в ближайшие месяцы.