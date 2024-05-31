Создатели The Walking Dead Saints & Sinners показали новый трейлер VR-экшена Behemoth

Помимо таких игр, как Concord и Astro Bot, в последнем State of Play Sony рассказала о играх, которые выйдут на PlayStation VR2 в этом году. Среди них - игра Behemoth от Skydance Games, которая выйдет осенью 2024 года. После того как на Отреченные земли обрушилась чума, приведшая к разрушению городов, оставшиеся в здравом уме люди вынуждены бороться за свое выживание. Посмотрите первый геймплей ниже.
Разработанная командой, стоящей за The Walking Dead: Saints and Sinners, Behemoth сосредоточена на рукопашном бое с акцентом на физику. Игроки могут орудовать мечами и топорами, использовать грейферный крюк для спуска мостов, открывать снаряжение и многое другое. Грейферный крюк также идеально подходит в бою, чтобы тянуть врагов и отправлять их с мостов или доставать оружие.
Вы также можете выполнять жестокие финишные удары и сталкивать противников с опасных препятствий. Другие выжившие будут противостоять вам на каждом шагу, но это далеко не самая большая угроза, ведь в мире обитают огромные боссы, которых нужно победить. Ждите новых подробностей о Behemoth, включая дату выхода, в ближайшие месяцы.
Помню бегемота показывали на канале мета квест, так знач будет и для Стим вр.
Опять стальное оружие будет ломаться после пары ударов?)))000
Каюсь - именно из-за того что игру разрабатывают создатели TWD, я в неё особо и не верил. Но, судя по геймплею, выглядит вполне себе хорошо. Если не по*ерят всё "гениальными" геймплейными решениями, то можно будет сыграть.
ну хз TWD наверное лучшая вр игра на данный момент
Ну, как видно, движок и взаимодействие как в «Ходячих мертвецах», я как раз первую часть закончил проходить, пытался играть нормально, но где-то ближе к концовке плюнул и стал убивать всех, ибо стали бесить своим высокомерием, разве что радиста спас, но тот, по виду, нормальный чел, хоть и пугливый. Главное, чтобы не было много багов, как со второй частью, и оружие не ломалось за пару ударов, хотя, судя по сеттингу, стреляющее бабахало, точно ограничится максимум луком да арбалетом.