Фанат начал разработку ремейка Skyforge после официального закрытия игры

Официальные серверы игры были закрыты в сентябре 2025 года, но фанаты не отчаиваются. Один из них начал разработку собственного ремейка игры и впервые поделился подробностями на Reddit.

Проект находится на ранней стадии, уже привлек внимание сообщества, но до полноценной реализации еще далеко.

Автор, создающий ремейк на движке Unity, опубликовал видео с демонстрацией текущего состояния проекта. По его словам, публикация ролика стала первым значимым этапом. Вторым этапом должен стать выпуск исходного кода, но для этого необходимо провести серьезную работу над ошибками.

«Сейчас мне немного стыдно публиковать такой бардак в коде. Нужно многое отрефакторить, исправить критические баги, нормально оптимизировать и сделать код более масштабируемым. Пока что на полном HD игра иногда проседает ниже 60 FPS на RTX 3080… это никуда не годится», — признался разработчик.

Разработчик подчеркивает, что работает над проектом в одиночку и исключительно в свободное время. Создание всех моделей, текстур, поиск звуковых эффектов и параллельное изучение движка занимают огромное количество времени.

Дальнейшая судьба проекта зависит от интереса аудитории и поддержки. На создание одного класса у автора ушло больше месяца, а на костюм — более двух недель. Создание локаций, по признанию разработчика, даже страшно представить.

Для работы над проектом автор использует преимущественно бесплатный софт: Blender для 3D-моделирования, Gimp для 2D и текстур, Audacity для мастеринга звука. В качестве движка выбран Unity 6.3. Для работы с искусственным интеллектом используется ComfyUI.

Разработчик отдельно остановился на использовании нейросетей, понимая, что эта тема важна для многих.

«Я прекрасно понимаю, что этот аспект важен для многих. Более того, он важен и для меня. Из соображений приватности, экологии и потому что я не хочу поддерживать это безумие, я стараюсь использовать только те модели, которые могу запускать локально. Исключение — Hunyuan 3D, но результатом я недоволен, так что попробую перейти на локальный Trellis, как только найду время настроить его».

Автор подробно расписал, какие элементы в видео были созданы с помощью ИИ: модели дионы (примерно 60% ИИ), энтида (около 40%), триффида (около 40%), дриады (около 10%), а также орнамент на полу. Во всех случаях, по словам разработчика, результат требует доработки вручную. Риггинг и анимацию он делает полностью самостоятельно. Также для озвучивания Аргуса использовался синтез голоса, что, по мнению автора, даже соответствует оригинальному персонажу.