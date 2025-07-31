ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Skyforge 26.03.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
7.4 976 оценок

Серверы Skyforge в России и СНГ будут отключены

Extor Menoger Extor Menoger

Команда платформы VK Play сообщила о скором прекращении работы MMORPG Skyforge на территории России и стран СНГ. Согласно официальному заявлению, данное решение было принято непосредственно правообладателями проекта.

Представители площадки уточнили, что они выступают лишь в роли платформы, которая провожает проект, и не являются инициаторами прекращения его деятельности.

Процесс закрытия серверов будет проходить в два этапа. С 1 августа в игре будет отключена возможность проведения платежей. Полное отключение серверов и окончательное завершение работы Skyforge в регионе запланировано на 3 сентября. До этого дня мир Элиона останется доступен для всех игроков, желающих завершить свои приключения.

Команда проекта поблагодарила всех игроков и причастных к разработке за годы, проведенные в Skyforge.

27
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
КонстантинEscadr0n

Ноунейм помойка, не вижу минусов

17
Alex40001

хорошие новости

13
Vetrjak
7
Hevin

На релизе была не плохая игра, пока не убили донатом.

6
Рио Фокс

Технически, она была хорошей на ЗБТ и немного на релизе, да, потом уже скатилось.

Kostya_Vong Рио Фокс

не про обновление "Новая Эра" идет ли речь?

BewitchingBaron

О нет, только не это!

а, яж в эту ху"ту ни разу не играл...

тогда ладно, отключайте.

6
Animario

она была интересной, но оооочень много лет назад. Потом новые классы пошли, потом пока прокачаешь этот класс для нормального захода на рейды, выкачиваешь его до такой степени, что за всю группу тянешь, они тебе его режут в трое и ты там потом на отсосе всей группой с такими же вкаченными.

6
Космический Костыль
5
Raphtallia

Последний раз заходила туда на релизе и свалила через пару месяцев. В общем-то проект такой себе, лично для меня.

3
ShowyAlberic
Серверы Skyforge в России и СНГ будут отключены

Так это проект наш, не? Что за формулировка, проект не будет закрыт за пределами Росcии?

2
Offn

у проекта есть сервера в Европе и Америке, ими занимается отдельная команда

4
ShowyAlberic Offn

Это да, но и ПГ как всегда. Все сервера закрывают, а не онли наши, и "партнеры" же и инициировали смерть проекта.

4
Rey4rtRO ShowyAlberic

Насколько я помню, их партнерами были Обсидианы. По крайней мере разработка была совместно с ними.

Veidrd1968

Так это же наша игра бл-ть как она может быть закрыта одна нормальная игра больше в говяном VK Play и не чего играть из MMORPG

2
Raphtallia

Зачем вы вообще играете через ВК? Боже...

4
ORiLsNUBes

Ты поосторожнее на поворотах, а то варфр.....не то. Варфейсеры ночью придут и придушат подушкой в форме золотой коробки удачи.

1
Janekste Raphtallia

А почему нет? Какая разница, через какой сервис играть? Это разве имеет значение? Главное, что сервис человека устраивает. Остальное не важно.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ