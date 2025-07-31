Серверы Skyforge в России и СНГ будут отключены

Команда платформы VK Play сообщила о скором прекращении работы MMORPG Skyforge на территории России и стран СНГ. Согласно официальному заявлению, данное решение было принято непосредственно правообладателями проекта.

Представители площадки уточнили, что они выступают лишь в роли платформы, которая провожает проект, и не являются инициаторами прекращения его деятельности.

Процесс закрытия серверов будет проходить в два этапа. С 1 августа в игре будет отключена возможность проведения платежей. Полное отключение серверов и окончательное завершение работы Skyforge в регионе запланировано на 3 сентября. До этого дня мир Элиона останется доступен для всех игроков, желающих завершить свои приключения.

Команда проекта поблагодарила всех игроков и причастных к разработке за годы, проведенные в Skyforge.