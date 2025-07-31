Серверы Skyforge в России и СНГ будут отключены

Команда платформы VK Play сообщила о скором прекращении работы MMORPG Skyforge на территории России и стран СНГ. Согласно официальному заявлению, данное решение было принято непосредственно правообладателями проекта.
Представители площадки уточнили, что они выступают лишь в роли платформы, которая провожает проект, и не являются инициаторами прекращения его деятельности.
Процесс закрытия серверов будет проходить в два этапа. С 1 августа в игре будет отключена возможность проведения платежей. Полное отключение серверов и окончательное завершение работы Skyforge в регионе запланировано на 3 сентября. До этого дня мир Элиона останется доступен для всех игроков, желающих завершить свои приключения.
Команда проекта поблагодарила всех игроков и причастных к разработке за годы, проведенные в Skyforge.
Ноунейм помойка, не вижу минусов
хорошие новости
На релизе была не плохая игра, пока не убили донатом.
Технически, она была хорошей на ЗБТ и немного на релизе, да, потом уже скатилось.
не про обновление "Новая Эра" идет ли речь?
О нет, только не это!
а, яж в эту ху"ту ни разу не играл...
тогда ладно, отключайте.
она была интересной, но оооочень много лет назад. Потом новые классы пошли, потом пока прокачаешь этот класс для нормального захода на рейды, выкачиваешь его до такой степени, что за всю группу тянешь, они тебе его режут в трое и ты там потом на отсосе всей группой с такими же вкаченными.
Последний раз заходила туда на релизе и свалила через пару месяцев. В общем-то проект такой себе, лично для меня.
Так это проект наш, не? Что за формулировка, проект не будет закрыт за пределами Росcии?
у проекта есть сервера в Европе и Америке, ими занимается отдельная команда
Это да, но и ПГ как всегда. Все сервера закрывают, а не онли наши, и "партнеры" же и инициировали смерть проекта.
Насколько я помню, их партнерами были Обсидианы. По крайней мере разработка была совместно с ними.
Так это же наша игра бл-ть как она может быть закрыта одна нормальная игра больше в говяном VK Play и не чего играть из MMORPG
Зачем вы вообще играете через ВК? Боже...
Ты поосторожнее на поворотах, а то варфр.....не то. Варфейсеры ночью придут и придушат подушкой в форме золотой коробки удачи.
А почему нет? Какая разница, через какой сервис играть? Это разве имеет значение? Главное, что сервис человека устраивает. Остальное не важно.