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Skyhill 06.10.2015
Экшен, Выживание, Платформер
7.3 161 оценка

Студия Mandragora воскресит выживач SKYHILL ради реабилитации за провальное трехмерное продолжение

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Студия Mandragora официально подтвердила разработку полноценного ремастера своего знаменитого двухмерного выживача SKYHILL. Основатель студии Евгений Кистерев сообщил, что обновленная версия культового рогалика выйдет в следующем году с полностью перерисованным визуальным рядом и точечными геймплейными новшествами, при этом сохранив свой фирменный беспощадный рандом.

Разработчики наотрез отказались снижать общую сложность или убирать раздражающие элементы, которые в свое время вызывали бурную реакцию у геймеров. Кистерев признался, что во время создания оригинального проекта команда сознательно заигрывала с троллингом пользователей через непредсказуемые случайные события, когда персонаж мог промахнуться по противнику 5 раз подряд и погибнуть в шаге от спасения. Авторы убеждены, что именно эти токсичные механики и абсурдные ситуации сделали оригинальную игру запоминающейся среди любителей суровых испытаний.

Возвращение к классической двухмерной формуле происходит на фоне тяжелых воспоминаний о разработке трехмерного продолжения под названием SKYHILL: Black Mist. Попытка превратить минималистичный рогалик в масштабный кинематографичный сурвайвал-хоррор по лекалам The Last of Us и The Evil Within обернулась для независимой команды сокрушительной неудачей. Релиз проекта утонул в критике и получил разгромные 17% положительных отзывов в сервисе Steam, окрасив страницу игры в красный цвет.

Провал амбициозного экшена едва не привел к закрытию компании и повлек за собой тяжелые психологические последствия для создателей. Евгений Кистерев пережил сильнейшее профессиональное выгорание и заработал глубокий синдром самозванца, из-за чего принял решение навсегда прекратить лично писать программный код для последующих видеоигр студии. Команда понесла серьезные финансовые убытки, а часть специалистов покинула игровую индустрию.

Для спасения независимого коллектива разработчикам пришлось экстренно реинвестировать доходы от сторонних мобильных релизов и полностью пересмотреть производственные процессы. Вернув творческую уверенность и финансовую стабильность благодаря недавним релизам, команда решила реабилитировать серию, создав качественное переиздание оригинальной истории без повторения ошибок трехмерного сиквела.

В настоящее время студия Mandragora заканчивает художественную переработку графических ассетов и проводит закрытое тестирование новых элементов игрового процесса.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
qDan

Вторую игру так и не попробовал (и, видимо, не стоит), но первая часть была прикольная. Причём довольно простая, если изначально выбрать умение, дающее возможность жрать просрочку без последствий.

Будет неплохо, если двухмерное продолжение с домом побольше тоже сделают.

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