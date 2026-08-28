Студия Mandragora воскресит выживач SKYHILL ради реабилитации за провальное трехмерное продолжение

Студия Mandragora официально подтвердила разработку полноценного ремастера своего знаменитого двухмерного выживача SKYHILL. Основатель студии Евгений Кистерев сообщил, что обновленная версия культового рогалика выйдет в следующем году с полностью перерисованным визуальным рядом и точечными геймплейными новшествами, при этом сохранив свой фирменный беспощадный рандом.

Разработчики наотрез отказались снижать общую сложность или убирать раздражающие элементы, которые в свое время вызывали бурную реакцию у геймеров. Кистерев признался, что во время создания оригинального проекта команда сознательно заигрывала с троллингом пользователей через непредсказуемые случайные события, когда персонаж мог промахнуться по противнику 5 раз подряд и погибнуть в шаге от спасения. Авторы убеждены, что именно эти токсичные механики и абсурдные ситуации сделали оригинальную игру запоминающейся среди любителей суровых испытаний.

Возвращение к классической двухмерной формуле происходит на фоне тяжелых воспоминаний о разработке трехмерного продолжения под названием SKYHILL: Black Mist. Попытка превратить минималистичный рогалик в масштабный кинематографичный сурвайвал-хоррор по лекалам The Last of Us и The Evil Within обернулась для независимой команды сокрушительной неудачей. Релиз проекта утонул в критике и получил разгромные 17% положительных отзывов в сервисе Steam, окрасив страницу игры в красный цвет.

Провал амбициозного экшена едва не привел к закрытию компании и повлек за собой тяжелые психологические последствия для создателей. Евгений Кистерев пережил сильнейшее профессиональное выгорание и заработал глубокий синдром самозванца, из-за чего принял решение навсегда прекратить лично писать программный код для последующих видеоигр студии. Команда понесла серьезные финансовые убытки, а часть специалистов покинула игровую индустрию.

Для спасения независимого коллектива разработчикам пришлось экстренно реинвестировать доходы от сторонних мобильных релизов и полностью пересмотреть производственные процессы. Вернув творческую уверенность и финансовую стабильность благодаря недавним релизам, команда решила реабилитировать серию, создав качественное переиздание оригинальной истории без повторения ошибок трехмерного сиквела.

В настоящее время студия Mandragora заканчивает художественную переработку графических ассетов и проводит закрытое тестирование новых элементов игрового процесса.